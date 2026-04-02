«Значит вы конченные»: Гордон высказалась о критике стиля жизни Лерчек
Гордон защитила Лерчек и запуск её нового бренда во время болезни
Екатерина Гордон публично вступилась за Лерчек: юрист призналась, что сама не живет в роскоши, но не понимает тех, кого бесит красивая жизнь блогера.
По мнению правозащитницы, запуск собственного бренда в тяжёлом физическом состоянии — это нормально и даже помогает Лерчек поддерживать жизненный тонус.
«Что и кого бесит? Вот, например, я, Катя Гордон, в таком роскошном доме, как у Лерчек, не жила никогда и не тратила столько денег на сумки. Но меня это никогда почему-то не раздражало. А что дурного, что живёт девочка, живёт классно красивую жизнь? Почему вас это раздражает? Меня это не раздражает», — заявила правозащитница в подкасте «Переговорка» для «Радио 1» и Propusk.tv.
Екатерина также резко высказалась о критиках, подчеркнув, что раздражение из-за успеха и комфорта Лерчек говорит о крайних чертах характера человека.
«Если Лерчек в состоянии, где она еле ходит, еле видит, ещё запустит бренд, и это будет поддерживать в ней жизненные силы, да слава Богу. Если вас это бесит, значит вы конченные», — заявила она.