«Значит вы конченные»: Гордон высказалась о критике стиля жизни Лерчек

02 апреля 2026, 10:46

Гордон защитила Лерчек и запуск её нового бренда во время болезни

Валерия Чекалина (Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский)

Екатерина Гордон публично вступилась за Лерчек: юрист призналась, что сама не живет в роскоши, но не понимает тех, кого бесит красивая жизнь блогера.





По мнению правозащитницы, запуск собственного бренда в тяжёлом физическом состоянии — это нормально и даже помогает Лерчек поддерживать жизненный тонус.





«Что и кого бесит? Вот, например, я, Катя Гордон, в таком роскошном доме, как у Лерчек, не жила никогда и не тратила столько денег на сумки. Но меня это никогда почему-то не раздражало. А что дурного, что живёт девочка, живёт классно красивую жизнь? Почему вас это раздражает? Меня это не раздражает», — заявила правозащитница в подкасте «Переговорка» для «Радио 1» и Propusk.tv.

Екатерина Гордон (фото: кадр из подкаста «Переговорка»)

«Если Лерчек в состоянии, где она еле ходит, еле видит, ещё запустит бренд, и это будет поддерживать в ней жизненные силы, да слава Богу. Если вас это бесит, значит вы конченные», — заявила она.