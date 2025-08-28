Есть и хуже, чем у Полины Дибровой: Какие измены знаменитых женщин в истории шоу-бизнеса обсуждают горячее всего?
В интервью с Андреем Малаховым Елена Товстик обвинила Полину Диброву в том, что она на протяжении восьми лет скрывала свои чувства к ее мужу, бизнесмену Роману Товстику. Это заявление вызвало волну хейта в адрес Полины. Пользователи соцсетей начали обсуждать, как Дмитрий Дибров мог не подозревать о предательстве столько лет. В истории шоу-бизнеса есть и другие знаменитые женщины, которые также решались на измены. Подробнее о них читайте в материале «Радио 1».
Татьяна ВасильеваАктриса Татьяна Васильева оказалась в центре скандала, переплюнув Полину Диброву по длительности своих измен — её роман с режиссёром Валентином Плучеком длился целых 13 лет. В этот период Татьяна была замужем за актером Анатолием Васильевым, известным зрителям по фильмам «Экипаж» и сериалу «Сваты». Сама актриса недоумевала, почему её супруг терпел её похождения, вместо того чтобы устроить громкий скандал. Однако мудрый Анатолий предпочёл молчать и сохранять спокойствие, даже когда его жена имела романтические связи с актером Михаилом Державиным, о которых знали её коллеги.
Несмотря на то что Анатолий не упрекал Татьяну за её фривольные выходки, это поведение причиняло ему немало страданий. Решение о разводе приняла сама актриса, когда завела новый роман с Георгием Мартиросяном. Она открыто призналась в своей измене, и в ответ на это Анатолий, в первый и последний раз, ударил её — по словам самой Татьяны, это было вполне заслуженно. После развода бывшие супруги долгое время не общались, и Анатолий почти не участвовал в воспитании их сына Филиппа. Лишь недавно им удалось восстановить контакт, что стало важным шагом в их отношениях.
Кети ТопурияВ какой-то момент певица Кети Топурия обладала настолько безупречной репутацией, что её личная жизнь казалась идеальной. Однако в конце января 2020 года российские СМИ сообщили, что замужняя артистка изменяет своему супругу, бизнесмену Льву Гейхману. Согласно информации издания Life.ru, Кети была замечена в компании рэпера Гуфа (Алексея Долматова) во время отдыха на острове Самуи.
«Это неправда. Вы видели фотографии? Это не я», — отрицала Кети.Однако вскоре выяснилось, что у Кети и Гуфа действительно были отношения на протяжении трех лет. Певица пояснила, что в это время её брак уже переживал кризис, они фактически не жили вместе, оставаясь при этом в дружеских отношениях. Позже Кети также рассталась с Алексеем Долматовым. Причинами разрыва стали его измена с молодой девушкой и проблемы с зависимостями.
Лолита МилявскаяЛолита Милявская, знаменитая своей откровенностью, утверждает, что измены в отношениях — явление практически неизбежное. В одном из интервью певица открыто призналась, что сама не раз позволяла себе «погулять».
«Я не знаю людей, которые бы никогда не изменяли! Некоторые продолжают это делать даже в 80 лет. Я тоже прошла через это», — отметила она.
Лолита подчеркивает, что с возрастом её взгляды изменились. Она оставалась верной своему пятому мужу, но он не проявил той же преданности. За спиной Лолиты мужчина закрутил роман с косметологом из Беларуси Ольгой и тратил на неё деньги певицы. В результате супруги приняли решение о разводе.
Екатерина КлимоваПапарацци запечатлели Екатерину с музыкантом Романом Архиповым, видео их поцелуев быстро стало вирусным в Интернете. Увидев это, Игорь Петренко, её муж, впал в ярость и начал разрушать мебель в доме, даже продемонстрировав журналистам свои шрамы. Тем не менее, Игорь признал свою долю ответственности за случившееся, отметив, что его поведение могло способствовать измене Екатерины. Он пояснил, что работа над ролью в «Шерлоке Холмсе» отнимала у него все силы, из-за чего он редко находился дома и почти не общался с детьми. В конечном итоге пара развелась в 2014 году.
Нонна ГришаеваВ 2015 году отношения актрисы Нонны Гришаевой и её мужа Александра Нестерова, который младше её на 12 лет, подверглись серьезному испытанию. В марте того же года в сети появился видеоролик, на котором Гришаева и её коллега по спектаклю Дмитрий Исаев запечатлены во время страстных поцелуев. Узнав о служебном романе Гришаевой и Исаева, муж актрисы сумел найти в себе силы простить её измену.
Однако он поставил условие: Нонна должна полностью прекратить общение с любовником. Не желая разрушать семью, Нонна согласилась с этим требованием. Говорят, что после этого инцидента она ещё больше начала ценить своего великодушного мужа.