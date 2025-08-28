Стало известно о состоянии ведущего «В мире животных» после тревожных новостей
Телеведущий Николай Дроздов опроверг слухи о том, что прикован к постели
Ведущий программы «В мире животных» и зоолог Николай Дроздов опроверг слухи о плохом самочувствии. Его слова приводит StarHit.
В беседе с изданием телеведущий заявил, что не прикован к постели, как пишут СМИ, и передвигается самостоятельно. В качестве опоры он использует палки для скандинавской ходьбы.
Дроздов добавил, что его прогулки проходят по прежнему расписанию, но теперь они не такие активные, как раньше. Тому виной проблемы с суставами. Из-за этого он ходит медленнее, и каждый шаг сопровождается болевыми ощущениями.
«Все это слухи. Чувствую себя в пределах нормы, хожу по улице с палочками. Но я с этими палочками и раньше ходил — это те самые, для скандинавской ходьбы. Теперь я иду медленнее, не так, как раньше», — рассказал журналистам знаменитый биолог.Кроме того, телеграм-каналы писали, что 88-летнего ученого экстренно госпитализировали в начале августа с подозрением на кровотечение в желудочно-кишечном тракте. После терапии его выписали домой.