Стало известно о состоянии ведущего «В мире животных» после тревожных новостей

28 августа 2025, 12:04

Телеведущий Николай Дроздов опроверг слухи о том, что прикован к постели

Николай Дроздов (Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов)

Ведущий программы «В мире животных» и зоолог Николай Дроздов опроверг слухи о плохом самочувствии. Его слова приводит StarHit.





В беседе с изданием телеведущий заявил, что не прикован к постели, как пишут СМИ, и передвигается самостоятельно. В качестве опоры он использует палки для скандинавской ходьбы.



Дроздов добавил, что его прогулки проходят по прежнему расписанию, но теперь они не такие активные, как раньше. Тому виной проблемы с суставами. Из-за этого он ходит медленнее, и каждый шаг сопровождается болевыми ощущениями.

«Все это слухи. Чувствую себя в пределах нормы, хожу по улице с палочками. Но я с этими палочками и раньше ходил — это те самые, для скандинавской ходьбы. Теперь я иду медленнее, не так, как раньше», — рассказал журналистам знаменитый биолог.