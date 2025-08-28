Сын Михаила Ефремова борется с обострением серьезной болезни
У среднего сына актера Михаила Ефремова обострилось хроническое заболевание после падения с высоты. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
По его данным, в настоящее время Ефремов-младший «тяжело переживает новые приступы рассеянного склероза». Он редко выходит из дома и в целом ведет затворнический образ жизни. Прогулки на свежем воздухе могли бы помочь, но их затрудняют астма и аллергические проявления.
Напомним, в июне 2023 года Николай выпал из окна своей квартиры на Пролетарском проспекте в Москве. Вскоре он попал в реанимацию с тяжелой травмой. Мужчина заявлял, что все произошло случайно, но его соседи с этим не согласились, утверждая, что он злоупотребляет алкоголем и посещает психиатра.
Ранее сообщалось, что его звездный отец проходит лечение в кисловодском санатории за 300 тысяч рублей.
