Сын Михаила Ефремова борется с обострением серьезной болезни

28 августа 2025, 13:27

SHOT: у сына Ефремова Николая обострился рассеянный склероз после падения

Михаил Ефремов (Фото: РИА Новости/Евгений Биятов)

У среднего сына актера Михаила Ефремова обострилось хроническое заболевание после падения с высоты. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.