Рэпер Macan за месяц заработал 40 штрафов на новой машине
Рэпер Macan (Андрей Косолапов) за месяц после приобретения новой Toyota Camry 40 раз нарушил ПДД. Общая сумма штрафов составила 84,5 тысяч рублей. Об этом сообщает «Постньюс».
По данным издания, Косолапов получил 30 штрафов за превышение скорости и 10 — за неправильную парковку.
«Общая сумма взысканий составила 84,5 тыс. руб., из них 14 штрафов на 22 тыс. руб. остаются неоплаченными», — отмечается в материале.
За последний год музыкант заработал 483 штрафа на сумму 719 тысяч рублей. За это время он 361 раз нарушил скоростной режим, 74 раза неправильно припарковался и 21 раз не стал соблюдать требования дорожных знаков и разметки.
Летом текущего года Косолапов продал свой Bentley Bentayga, на котором за четыре месяца был оштрафован порядка 230 раз. В июле он стал обладателем новой Toyota Camry после того, как стал амбассадором крупного автодилерского холдинга.