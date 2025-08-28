Рэпер Macan за месяц заработал 40 штрафов на новой машине

28 августа 2025, 13:26

Фото: iStock/pixinoo

Рэпер Macan (Андрей Косолапов) за месяц после приобретения новой Toyota Camry 40 раз нарушил ПДД. Общая сумма штрафов составила 84,5 тысяч рублей. Об этом сообщает «Постньюс».





По данным издания, Косолапов получил 30 штрафов за превышение скорости и 10 — за неправильную парковку.





«Общая сумма взысканий составила 84,5 тыс. руб., из них 14 штрафов на 22 тыс. руб. остаются неоплаченными», — отмечается в материале.