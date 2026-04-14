«Есть свои внутренние травмы»: Полина Диброва ответила назвавшей её изменщицей Кудрявцевой

14 апреля 2026, 16:54

Полина Диброва призвала отстать от неё и не обсуждать её личную жизнь

Полина и Дмитрий Дибровы (фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

Скандальный диалог между Дмитрием Дибровым и Лерой Кудрявцевой произошел в эфире шоу «Секрет на миллион». За что телеведущий заткнул коллегу и что о случившемся сказала бывшая жена Диброва Полина?





В ходе разговора Кудрявцева заявила, что бизнесмен Роман Товсик увёл его жену, на что Дмитрий строго ответил, что сначала супруга объявила о разводе, а уже потом выбрала нового избранника. Иными доказательствами он не располагает. Лера в ответ продолжила гнуть свою линию, отметив, что «ни одна женщина не уйдет к другому мужчине, не переспав с ним».



В ответ на это Дибров эмоционально высказался, требуя конкретных доказательств и опровергая любые обвинения в неверности со стороны бывшей супруги:





«Все те, кто говорит об изменах, должны показать мне фотографии моей жены, гостиничные счета за восемь лет, покажите мне, где Рома ублажает Полину на заднем сиденье. Нет такого? Так значит заткните ваши рты. Купите в сантехническом отделе кляп, соразмерный размеру вашего лгущего рта. Не поверю!».

«Ты не имеешь права так публично клеветать на женщину, не имея доказательств. Заявляю: не было у нее с Ромой ничего. Опровергни. Не сможешь? Заткнись!».

«Мне вообще всё это не нравится. Ты представляешь, что такое, когда на всю страну обсуждают твою личную жизнь? Для всех это развлечение, а для меня — трагедия. Я с огромным уважением к Лере Кудрявцевой отношусь, я слышала все её заявления и комментарии. Но, во-первых, чтобы обсуждать всё это так, надо сначала прожить всё то, через что я прошла за эти полгода — это непросто. А второй момент — наверняка там, если взглянуть с точки зрения психологии на портрет этой женщины, есть какие-то свои внутренние травмы и обиды, которые она прожила сама. Потому что всё то, что трогает нас, как правило, связано только с нами, все люди говорят о себе. Они (хейтеры — прим. ред.) всё это понимают, потому что когда-то прожили похожий опыт или близкий человек столкнулся с таким. Конечно же, их это триггерит, потому что, если ты никак не относишься к этой ситуации, ты просто пройдешь мимо».