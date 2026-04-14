Полина Диброва откровенно рассказала, что плакала в браке с бывшим мужем-телеведущим
Бывшая жена журналиста Дмитрия Диброва Полина призналась, что в браке с мужчиной ощущала семейную опору и радость материнства, но за 16 лет союза пережила и слезы, и тяжелые моменты.
В подкасте «Переговорка» для «Радио 1» и Propusk.tv ведущему Георгию Иващенко она напомнила, что человек не живет в одном состоянии постоянно. Полина назвала семью и детей главным основанием внутренней гармонии. Диброва отметила, что за годы совместной жизни не раз плакала и расстраивалась. По ее мнению, такие эмоции знакомы каждому.
Она уверена, что многое зависит от личного выбора и взгляда на события. Поэтому, как пояснила Полина, Дмитрий и говорит, что сейчас чувствует себя счастливым. При этом по его эмоциям она замечает сильные переживания. Знаменитость добавила, что относится к бывшему мужу с большим уважением.
О расставании Дмитрия и Полины сообщили в прошлом году. Пара жила вместе с 2009 года и воспитывала троих сыновей. Позже Полина рассказала о романе с бизнесменом Романом Товстиком.
