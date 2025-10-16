«Есть завистники»: Пригожин сделал заявление о номинации Валерии на «Грэмми»

16 октября 2025, 11:58

Иосиф Пригожин: прохождение на «Грэмми» Валерии зависит от политических движений

Иосиф Пригожин и Валерия (Фото: телеграм-канал @iosifprigozhin)

Трек «Исцелю» певицы Валерии номинировали на «Грэмми». И это первый случай за всю историю конкурса, когда российское поп-произведение может получить самую престижную мировую музнаграду.





Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин в беседе с «Радио 1» рассказал, что сам факт допуска на «Грэмми» – большое счастье.





«Я в технологии мало понимаю, подавали заявку ведь не мы. Если дальше пройдем в шорт-листы, то, наверное это будет большая удача», — сказал он.

«Многие радуются, но есть еще и завистники. Конечно, еще все зависит от политических движений, но то, что такая история стала возможной, сильно порадовало», — поделился продюсер.

«Этим занималась международная кампания. Мы делали его за рубежом — в Монтрё на Hana Road Studios. И эта иностранная кампания была вправе подать материал. Мы оказались там в трёх номинациях: «Аранжировка», «Вокал» и «Инструментал». Если хоть в одной пройдем, то это уже счастье. Даже если от нашего произведения будет хвостик. Мы очень ждем этого события. 7 ноября всё станет понятно», — поделился Пригожин.