Песню поп-артистки из РФ впервые в истории номинировали на «Грэмми»
Песню певицы Валерии «Исцелю» номинировали на премию «Грэмми». Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
Впервые в истории российское поп-произведение может получить одну из самых престижных наград мировой индустрии. Композиция из одноименного альбома прошла в отборочный этап конкурса. Академики выбрали ее из десятков тысяч заявок со всего мира.
Ранее артисты из РФ попадали в список лауреатов «Грэмми» только в классических категориях. Первым советским музыкантом, получившим премию, стал Святослав Рихтер — в 1961 году он исполнил концерт Брамса.
Позже ее завоевали Мстислав Ростропович, Владимир Ашкенази, Евгений Кисин, Максим Венгеров, Юрий Башмет, Родион Щедрин, а также Даниил Трифонов, который семь лет назад стал самым молодым в России обладателем этой награды.
