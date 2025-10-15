Достижения.рф

Песню поп-артистки из РФ впервые в истории номинировали на «Грэмми»

Mash: песню певицы Валерии «Исцелю» номинировали на премию «Грэмми»
Фото: iStock/Katerina Sisperova

Песню певицы Валерии «Исцелю» номинировали на премию «Грэмми». Об этом сообщает телеграм-канал Mash.



Впервые в истории российское поп-произведение может получить одну из самых престижных наград мировой индустрии. Композиция из одноименного альбома прошла в отборочный этап конкурса. Академики выбрали ее из десятков тысяч заявок со всего мира.

Певица Валерия (Фото: Телеграм/valeriyaofficial)
Ранее артисты из РФ попадали в список лауреатов «Грэмми» только в классических категориях. Первым советским музыкантом, получившим премию, стал Святослав Рихтер — в 1961 году он исполнил концерт Брамса.

Позже ее завоевали Мстислав Ростропович, Владимир Ашкенази, Евгений Кисин, Максим Венгеров, Юрий Башмет, Родион Щедрин, а также Даниил Трифонов, который семь лет назад стал самым молодым в России обладателем этой награды.
Лидия Пономарева

