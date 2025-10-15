Песню поп-артистки из РФ впервые в истории номинировали на «Грэмми»

15 октября 2025, 16:20

Mash: песню певицы Валерии «Исцелю» номинировали на премию «Грэмми»

Фото: iStock/Katerina Sisperova

Песню певицы Валерии «Исцелю» номинировали на премию «Грэмми». Об этом сообщает телеграм-канал Mash.