«Естественный отбор»: Шпица рассказала о потере ребенка

30 декабря 2025, 11:17

Екатерина Шпица рассказала, как потеряла ребенка

Екатерина Шпица (Фото: Радио 1)

Звезда фильма «Экипаж» решилась на предельно откровенный разговор о самой болезненной теме в своей жизни — несостоявшейся беременности и потере ребёнка на раннем сроке. Екатерина Шпица, пережившая трагедию в 2021 году, рассказала не только о личном горе, но и о системных проблемах, с которыми сталкиваются женщины в подобных ситуациях.





История началась с новогоднего чуда: пара узнала о беременности незадолго до праздников.

«Мы не держали с мужем в тайне, что ждём ребёнка. Это был очень долгожданный ребёнок… Соответственно, ощущение новогоднего чуда», — вспоминает Шпица в подкасте Георгия Иващенко «Переговорка» на «Радио 1».

«Естественный отбор, про который мы все постоянно забываем… Когда ты какими-то невероятными усилиями не заставишь себя осознать, что ты… просто биологическое существо… ты будешь мучиться и чувством вины», — говорит Шпица, объясняя, как она справлялась с принятием ситуации.

«Он сказал, да, мама, действительно, это, конечно, всё ужасно… но ты права», — приводит слова сына Шпица.

«Я столько всего узнала про то, как у нас обстоят на самом деле дела по отношению к женщинам в женских консультациях, в больницах, во время родов. Да, что сама виновата. Ужас», — с болью говорит она.