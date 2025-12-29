«Чем хуже — тем лучше»: Загитова устроила конкурс для хейтеров после дерзкой фотосессии

29 декабря 2025, 16:02

Алина Загитова бросила вызов хейтерам и выложила откровенные кадры

Алина Загитова (Фото: Instagram* / @azagitova)

Алина Загитова решила сыграть на опережение и с юмором отреагировать на волну критики в свой адрес.





Фигуристка опубликовала в соцсетях новую фотосессию в провокационном образе и предложила недоброжелателям необычное развлечение — конкурс на самый негативный комментарий.



Алина Загитова (Фото: Instagram* / @azagitova)

«Конкурс на самый плохой комментарий официально открыт. Правила просты: чем хуже — тем лучше», — подписала спортсменка публикацию.