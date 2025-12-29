Достижения.рф

«Чем хуже — тем лучше»: Загитова устроила конкурс для хейтеров после дерзкой фотосессии

Алина Загитова бросила вызов хейтерам и выложила откровенные кадры
Алина Загитова (Фото: Instagram* / @azagitova)

Алина Загитова решила сыграть на опережение и с юмором отреагировать на волну критики в свой адрес.



Фигуристка опубликовала в соцсетях новую фотосессию в провокационном образе и предложила недоброжелателям необычное развлечение — конкурс на самый негативный комментарий.

Алина Загитова (Фото: Instagram* / @azagitova)
«Конкурс на самый плохой комментарий официально открыт. Правила просты: чем хуже — тем лучше», — подписала спортсменка публикацию.
Для съёмки Загитова выбрала смелый аутфит: ультракороткие шорты, напоминающие трусы, голубую жилетку и меховую манишку. Образ она дополнила красными туфлями и прозрачными чулками, эффектно расположившись на диване и подчеркнув стройные ноги.

Однако задумка с конкурсом, похоже, не сработала: вместо шквала хейта в комментариях оказалось куда больше комплиментов и восторженных отзывов. Хотя отдельные недовольные всё же напомнили о том, что не всем по душе столь резкие перемены в образе бывшей «скромницы».

*принадлежит Meta, запрещённой в России
Софья Метелева

