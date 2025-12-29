«Ужас, холодок подкатывает»: Сергей Сафронов признался, что боится возвращения рака
Иллюзионист Сергей Сафронов рассказал о своих переживаниях после перенесённой лимфомы Ходжкина.
В эфире шоу «Секрет на миллион» артист сообщил, что сейчас находится в стадии ремиссии, однако регулярные обследования по-прежнему даются ему крайне тяжело морально.
Сафронов признался, что вынужден регулярно проходить ПЭТ-КТ — сложную диагностику с сильным излучением. После процедуры врачи даже рекомендуют на сутки избегать контакта с детьми и беременными женщинами. Но физические ограничения — не самое сложное.
Каждый поход к врачам сопровождается сильным страхом, особенно на фоне трагических новостей. Иллюзионист вспомнил смерть актёра Романа Попова, скончавшегося от рака мозга, и отметил, что такие события заставляют по-новому ощущать хрупкость жизни.
«У меня ужас, холодок подкатывает — настолько мы все ходим под Богом. Становится страшно, тем более когда есть дети, жена, братья, родители», — откровенно поделился Сафронов.