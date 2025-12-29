«Уникальный магнетизм»: Продюсер Пригожин объяснил феномен Вани Дмитриенко

29 декабря 2025, 12:36

Иосиф Пригожин объяснил феномен успеха и высоких доходов Вани Дмитриенко

Иван Дмитриенко (Фото: Telegram @vaneckavanushka)

В 2025 году певец Иван Дмитриенко возглавил рейтинг доходов российских артистов. Средний гонорар за выступление превысил 28 миллионов рублей. Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин отметил, что Дмитриенко начал проявлять талант в раннем возрасте.





В беседе с Общественной Службой Новостей Пригожин подчеркнул, что Иван обладает уникальной харизмой и магнетизмом, которые привлекают самую разную аудиторию.



Продюсер связал успех музыканта с его творчеством. Он охарактеризовал композиции Дмитриенко как мелодичные, содержательные и доступные для всех поколений.

«Но ещё важно то, что певец умеет правильно общаться с поклонниками, в нём отсутствует снобизм, его слава не изменила. Таких ребят народ обожает. Пожалуй, это один из самых человечных и добрых артистов на нашей сцене», — добавил Иосиф.