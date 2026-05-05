05 мая 2026, 14:26

Игорь Гордин (Фото: скриншот т/с «Балет»)

Игорь Гордин, которого зрители запомнили по ролям в сериалах «Карамора», «Плевако» и нашумевшем фильме «Вызов», 6 мая отметит свой 61-й день рождения. Актер, обладающий редким амплуа интеллектуального «злодея» с запоминающейся фактурой, давно вышел из тени своей знаменитой супруги Юлии Меньшовой. За его плечами — не только карьера физика-ядерщика и более 80 ролей в кино, но и тяжелый опыт развода с последующим воссоединением, борьба со стеснением в звездной семье и громкие слухи об изменах, которые едва не разрушили его жизнь.





Содержание Актер с образованием физика-ядерщика Работа в кино Личная жизнь Актер сейчас



Актер с образованием физика-ядерщика

Работа в кино

Игорь Гордин (Фото: скриншот т/с «Золотое дно»)

Личная жизнь

«У нас сразу возникла обоюдная симпатия, я позвал ее на свидание. В то время она уже была очень популярной телеведущей, вела ток-шоу «Я сама». Отношения развивались стремительно, и спустя пару месяцев Юля повела меня знакомиться с родителями», — цитирует Гордина издание sb.by.

«Естественно, вначале я этого очень опасался, я был очень зажат, это же два известных человека. Но они были довольно открыты и просты в общении, без всякого чванства, и пытались меня как-то разговорить», — поделился Гордин в интервью журналу «Атмосфера».

Игорь Гордин и Юлия Меньшова (Фото: скриншот т/п «Судьба человека»)

«После появления дочки у нас с Юлей начался разлад, накопились усталость, невысказанные обиды. Психологи говорят, что через семь лет после свадьбы начинается кризис, вот у нас было то же самое. Дети остались жить с Юлей, а я ушел. Но мы не переставали общаться, сын и дочка сплотили нас, вчетвером ездили на отдых. Так прошло три года, потом я сказал: «Юля, давай попробуем всё сначала?» Она согласилась, и мы сошлись», — делился актер с изданием sb.by.

Игорь Гордин и Юлия Меньшова (Фото: РИА Новости/ Екатерина Чеснокова)

«Это был тяжелый опыт на самом деле. Но он помог как-то со стороны посмотреть на ситуацию в семье и начать ценить отношения, каждую минуту, прожитую вместе», — рассказывал Гордин в одном из интервью.

Актер сейчас