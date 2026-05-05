Измена беременной Меньшовой, роман с Оболдиной и возвращение в семью: как звезда «Золотого дна» Игорь Гордин спас свой брак?
Игорь Гордин, которого зрители запомнили по ролям в сериалах «Карамора», «Плевако» и нашумевшем фильме «Вызов», 6 мая отметит свой 61-й день рождения. Актер, обладающий редким амплуа интеллектуального «злодея» с запоминающейся фактурой, давно вышел из тени своей знаменитой супруги Юлии Меньшовой. За его плечами — не только карьера физика-ядерщика и более 80 ролей в кино, но и тяжелый опыт развода с последующим воссоединением, борьба со стеснением в звездной семье и громкие слухи об изменах, которые едва не разрушили его жизнь.
Актер с образованием физика-ядерщикаИгорь Геннадьевич Гордин родился 6 мая 1965 года в обычной ленинградской семье. Его родители не были связаны с миром искусства: отец работал инженером, а мать — переводчиком.
В школе юный Игорь демонстрировал успехи в точных науках, и родители пророчили ему карьеру в технической отрасли. Однако робкий ребенок, однажды выйдя на сцену в пионерском лагере, почувствовал некую тягу к актерской профессии. Гордин долгое время скрывал от всех свое увлечение искусством и втайне от родителей играл на сцене Театра юношеского творчества при Дворце пионеров.
После окончания школы Игорь Гордин, следуя желанию родителей, поступил в политехнический институт, но не испытывал при этом радости от выбранного пути. Летом 1986 года студент третьего курса Гордин решил подать документы в ЛГИТМиК. Он успешно прошел собеседования, но не был допущен к экзаменам по общим предметам, потому что документы о среднем образовании находились в политехническом институте.
После этого провала Игорь Гордин доучился по технической специальности, получил диплом физика-ядерщика и даже какое-то время поработал по специальности. В возрасте 24 лет Игорь Геннадьевич решил осуществить свою мечту и отправился в столицу, чтобы учиться актёрскому искусству. В 1993 году он успешно окончил актёрский факультет ГИТИСа и сразу был принят в труппу Московского театра юного зрителя.
Работа в киноАктер долгое время работал только на театральных подмостках. Его дебют в кино произошел только в 2002 году с незначительной ролью в боевике «Трио». Большую популярность актеру принесла картина «Дети Арбата» 2004 года. После этого актер начал постоянно сниматься в кино, исполняя преимущественно роли второго плана.
Сейчас фильмография артиста насчитывает более 80 работ в кино, среди которых можно выделить «Преступление будет раскрыто», «На пути к сердцу», «Седьмая жертва», «Кто, если не я?», «Небесный суд. Продолжение», «Взрослые дочери», «Серебряный волк» и «Золотое дно».
Личная жизньВ 1996 году произошло знакомство Игоря Гордина с его будущей супругой Юлией Меньшовой. Актриса с общими друзьями пришли на спектакль к Гордину, а после компания отправилась в ресторан.
«У нас сразу возникла обоюдная симпатия, я позвал ее на свидание. В то время она уже была очень популярной телеведущей, вела ток-шоу «Я сама». Отношения развивались стремительно, и спустя пару месяцев Юля повела меня знакомиться с родителями», — цитирует Гордина издание sb.by.По словам актера, первая встреча была весьма волнительной. Он простой актер Московского ТЮЗа, а Владимир Валентинович Меньшов и Вера Валентиновна Алентова — выдающиеся творческие личности.
«Естественно, вначале я этого очень опасался, я был очень зажат, это же два известных человека. Но они были довольно открыты и просты в общении, без всякого чванства, и пытались меня как-то разговорить», — поделился Гордин в интервью журналу «Атмосфера».
В 1997 году Гордин и Меньшова стали мужем и женой. На тот момент актёру был 31 год, а его избраннице — 27. Они были уже достаточно зрелыми людьми и осознавали важность брака. В 1998 году у супругов родился сын Андрей. А ещё через пять лет на свет появилась дочь Таисия.
Этот брак не был идеальным, пара, как и многие, переживала не лучшие моменты совместной жизни, однако им удалось буквально из пепла возродить угасающие чувства.
«После появления дочки у нас с Юлей начался разлад, накопились усталость, невысказанные обиды. Психологи говорят, что через семь лет после свадьбы начинается кризис, вот у нас было то же самое. Дети остались жить с Юлей, а я ушел. Но мы не переставали общаться, сын и дочка сплотили нас, вчетвером ездили на отдых. Так прошло три года, потом я сказал: «Юля, давай попробуем всё сначала?» Она согласилась, и мы сошлись», — делился актер с изданием sb.by.Гордин и Меньшова официально разошлись в 2004 году. Разрыв отношений артистов не остался незамеченным для представителей прессы, которые начали активно искать причины конфликта в семье. Поговаривали, что ещё за год до расставания с Юлией, когда она была в положении, Игорь начал крутить роман с коллегой по цеху Ингой Оболдиной.
Общественность долго судачила о совместной жизни Инги и Игоря и об ее ожиданиях предложения руки и сердца. Поговаривали и о романе Меньшовой с актером Андреем Чернышовым, однако комментариев по поводу отношений бывших супругов никто из актеров не давал, и все эти истории так и остались на уровне сплетен.
Игорь Гордин и Юлия Меньшова (Фото: РИА Новости/ Екатерина Чеснокова)
В 2008 году звездная пара снова воссоединилась. С тех пор прошло немало времени, Игорь и Юлия продолжают жить вместе и не испытывают сожалений по поводу четырехлетней разлуки.
«Это был тяжелый опыт на самом деле. Но он помог как-то со стороны посмотреть на ситуацию в семье и начать ценить отношения, каждую минуту, прожитую вместе», — рассказывал Гордин в одном из интервью.
Актер сейчасИгорь Геннадьевич продолжает радовать поклонников своей игрой в театре и кино. В 2025 году с участием актера вышли картины «Северный полюс» и «Не Дед Мороз», а в 2026 в производстве находятся «Блог» и «Большая фарма», «Красная Шамбала», «Полураспад» и «Хозяин Москвы».
Дети актёра выросли и ведут свою жизнь независимо от родителей. Андрей пошёл по стопам отца и стал актёром. Сейчас он работает преподавателем в инклюзивной театральной школе, служит в театре «Мастерская Брусникина» и пробует себя в качестве режиссёра и видеомонтажера. Таисия учится на продюсерском факультете в Школе-студии МХАТ.