«Это крест»: Екатерина Шпица объяснила, как «бэби-фейс» в 40 лет мешает ее карьере

30 декабря 2025, 11:38

Екатерина Шпица рассказала о провальных пробах на роль из-за моложавой внешности

Екатерина Шпица (Фото: Радио 1)

В 40 лет актриса Екатерина Шпица по-прежнему выглядит очень молодо, но считает это не подарком судьбы, а профессиональным ограничением.





В откровенном интервью она объяснила, почему «baby face» стал для неё крестом, и привела конкретный пример несостоявшихся проб из-за своей внешности.

«Я уверена, что огромное количество людей не могут меня воспринимать как интеллектуала, хотя у меня есть такие амбиции… Ты живёшь в такой физической оболочке, тебе необходимо общение непосредственное, довольно близкое, для того, чтобы человек понял, что ты из себя представляешь», — поделилась Шпица.

«Когда у тебя кучерявые волосы, хочется прямые, когда прямые, хочется кучерявые. И вот, наверное, многие зрители скажут… "ей так повезло". При том, что я ощущаю это уже в своем 40-летнем возрасте как крест… Такой типаж ограничивает», — пояснила она в эфире подкаста Георгия Иващенко «Переговорка» на «Радио 1».

«Я читаю сценарий и понимаю, что ну никак я в этом ракурсе не подхожу на роль матери 16-летнего парня. Ну вот никак… И когда они поставили рядом со мной претендента на роль этого 16-летнего сына, мы смотрелись, ну, как старшая сестра с братом… Мы сделали очень всё качественно. Что нужно было сыграть, я сыграла», — рассказала актриса.

«Таких ситуаций было достаточно много. И по прошествии времени я стала сразу беречь время и других людей, и свое, и просто очень вежливо сразу отказываться, понимая, что как бы я не была готова, мне все равно потом будет немножко больно», — резюмировала Екатерина Шпица.