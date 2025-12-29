«Не исчадье ада»: В Госдуме призвали не «втаптывать» Ларису Долину в проблемы
Депутат Милонов выступил против лишения Долиной звания народной артистки
Депутат Госдумы Виталий Милонов выступил против лишения Ларисы Долиной звания народной артистки России.
В беседе с «NEWS.ru» Милонов пояснил, что поддерживает покупательницу Полину Лурье и осуждает поступок певицы.
Однако он считает, что Долину теперь стоит оставить в покое. Депутат назвал ситуацию мерзкой и побудил не смаковать детали. Он заявил, что люди ждут решений, а не усугубления проблем артистки.
«Я хочу напомнить, что она не исчадие ада. Да, певица поступила некрасиво, с моей точки зрения, но её обманули, она сама пострадавшая, и сейчас по решению суда Долина вынуждена будет выехать из квартиры. Это справедливо, это правильно, но она пострадала, ей тяжело. Русские люди человека, который находится в беде, дальше не втаптывают, не пинают, — сказал Милонов.Политик призвал оставить Долину в покое.