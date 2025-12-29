Достижения.рф

Умерла исполнительница легендарной песни «Прекрасное далёко» Татьяна Дасковская

Фото: Istock/Rafa Jodar

Советская и российская певица Татьяна Дасковская скончалась на 80-м году жизни. Об этом информирует портал «Кино-театр.ру».



Голос Дасковской навсегда останется в истории благодаря легендарной песне «Прекрасное далёко» из телефильма «Гостья из будущего». Сообщается, что певица ушла из жизни ещё 20 ноября. Прощание с артисткой прошло на Заборьевском кладбище в подмосковном Домодедово.

За карьеру на «Мосфильме» и Киностудии имени М. Горького Татьяна Дасковская озвучила более 200 фильмов. В 1999 году певица переехала в Германию, где выступала в местных театральных постановках.

Накануне в Театре имени Пушкина началось прощание с актрисой Верой Алентовой.

Ольга Щелокова

