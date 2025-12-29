Умерла исполнительница легендарной песни «Прекрасное далёко» Татьяна Дасковская
Советская и российская певица Татьяна Дасковская скончалась на 80-м году жизни. Об этом информирует портал «Кино-театр.ру».
Голос Дасковской навсегда останется в истории благодаря легендарной песне «Прекрасное далёко» из телефильма «Гостья из будущего». Сообщается, что певица ушла из жизни ещё 20 ноября. Прощание с артисткой прошло на Заборьевском кладбище в подмосковном Домодедово.
За карьеру на «Мосфильме» и Киностудии имени М. Горького Татьяна Дасковская озвучила более 200 фильмов. В 1999 году певица переехала в Германию, где выступала в местных театральных постановках.
