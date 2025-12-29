«Рука на попу съехала»: Ефим Шифрин опубликовал пикантный снимок c красоткой

29 декабря 2025, 14:55

Ефим Шифрин опубликовал фото с незнакомкой, вызвавшее обсуждение в соцсетях

Ефим Шифрин (Фото: Instagram* @koteljnik)

Звезда «Аншлага» Ефим Шифрин регулярно занимается спортом и поддерживает отличную форму. Накануне Шифрин опубликовал в личном блоге фото, которое вызвало оживление у фанатов.





На свежем снимке 69-летний артист обнимает привлекательную девушку — вероятно, инструктора из фитнес-клуба. Она подписала фото фразой «Человек-легенда», а юморист разместил этот пост у себя в блоге.



Некоторые отметили, что Шифрин обнял спутницу ниже талии. Эта деталь навела фанатов на мысли о возможном романе.

«Шикарная пара», «Рука на попу съехала», «Неужели эта девушка его? Любви все возрасты покорны, а Шифрин ещё и в такой форме», — гласят комментарии.