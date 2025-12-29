«Рука на попу съехала»: Ефим Шифрин опубликовал пикантный снимок c красоткой
Ефим Шифрин опубликовал фото с незнакомкой, вызвавшее обсуждение в соцсетях
Звезда «Аншлага» Ефим Шифрин регулярно занимается спортом и поддерживает отличную форму. Накануне Шифрин опубликовал в личном блоге фото, которое вызвало оживление у фанатов.
На свежем снимке 69-летний артист обнимает привлекательную девушку — вероятно, инструктора из фитнес-клуба. Она подписала фото фразой «Человек-легенда», а юморист разместил этот пост у себя в блоге.
Некоторые отметили, что Шифрин обнял спутницу ниже талии. Эта деталь навела фанатов на мысли о возможном романе.
«Шикарная пара», «Рука на попу съехала», «Неужели эта девушка его? Любви все возрасты покорны, а Шифрин ещё и в такой форме», — гласят комментарии.Артист не имеет собственной семьи, но называет себя счастливым дедушкой семерых внуков — детей своего брата. Он не жалеет о таком выборе, хотя фанаты надеются, что артист всё же обретёт личное счастье. Поклонники выражают надежду, что юморист ещё встретит свою любовь.