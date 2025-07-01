«Это все несерьёзно»: Shaman сделал заявление об отношениях с Екатериной Мизулиной и раскрыл правду о своей карьере на ТВ
В выпуске программы «Судьба человека» певец Shaman (Ярослав Дронов) стал гостем Бориса Корчевникова. Разговор затронул как карьерные достижения артиста, так и его личную жизнь, которая в последнее время привлекает особое внимание поклонников. О том, почему певец считает Екатерину Мизулину настоящей находкой, расскажет «Радио 1».
Отношения Шамана с Екатериной Мизулиной: это все шуткаВ центре обсуждения оказалась тема отношений Шамана с Екатериной, которая снялась в его клипах «Первая любовь» и «Я останусь с тобой». По словам Шамана, решение сделать отношения публичными было обоюдным.
«Артисты должны удивлять публику. Это все была одна большая шутка. Это все несерьёзно», — сказал певец про отношения напоказ.Он отметил, что его избранница — уже состоявшаяся личность, которая готова к вниманию со стороны публики.
«Когда сходятся два известных человека — это все обсуждают. Екатерина к этому готова», — добавил он.
Какой человек может быть рядом с Шаманом?Отвечая на вопрос о сложностях личной жизни, Шаман рассказал о своем непростом гастрольном графике.
«А если задуматься, какой человек может быть со мной? 200 дней в году сольные концерты, съёмки. В Москве нахожусь считанные дни. И вопрос, кому я вот такой нужен? И в первую очередь мне нужна тоже состоявшаяся личность. Человек, который сам живёт в таком режиме», — признался артист.
Он подчеркнул, что их с Екатериной союз — это выбор двух взрослых, самостоятельных людей.
О признании на сцене: решение раскрытьсяШаман рассказал, что признание в любви на сцене стало итогом совместного решения.
«Приняли решение наконец раскрыться. Чтобы было ясно и понятно всем раз и навсегда. И сейчас, что бы мы ни сделали и куда бы ни пошли, это камеры, объективы вспышки», — рассказал он.
Почему Екатерина Мизулина — находка для Шамана?Говоря о качествах возлюбленной, Шаман не скрывал восхищения.
«Мне сложно найти своего человека. В этом плане Екатерина — настоящая находка. Она замечательная хозяйка, вкусно готовит. После тяжёлого дня приходишь домой, выходит в платье. К двери подходишь и вкусно пахнет едой», — сказал артист.
Певец подчеркнул, что с юности мечтал о двух вещах: профессиональной реализации и счастливой личной жизни.
«Совместить это трудно, но нам удаётся», — добавил он.
Отношения с будущей тёщей: дружба с первой встречиОтдельно артист рассказал о знакомстве с мамой Екатерины — влиятельной и известной в обществе женщиной.
«Мы сразу стали общаться. Звоню ей по телефону, говорим обо всем. Диалог пошёл сразу», — поделился он.
Шаман о свадьбе с Мизулиной: пока на старте путиОтвечая на вопрос о возможной помолвке, Шаман признался, что они только на старте отношений. Артист напомнил, что за его плечами уже два развода.
«Нельзя торопить события. За спиной два развода. Тема развода долго не отпускала меня, периодически к ней возвращался. Поставил жирную точку песней. И сейчас не нужно торопить события. Поживём увидим», — отметил он.
О славе и внутренней борьбеЗатронув тему популярности, Шаман поделился личными переживаниями.
«Слава – как яд. Если принимать её маленькими дозами — вырабатывается иммунитет. Я шёл к этому долго: с четырёх лет на сцене, разные проекты, редкие появления на ТВ…», — сказал Шаман.Певец признался, что в его карьере не было ни покровителей, ни «волосатой руки», которая бы его продвигала.