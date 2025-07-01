«Это все несерьёзно»: Shaman сделал заявление об отношениях с Екатериной Мизулиной и раскрыл правду о своей карьере на ТВ

01 июля 2025, 13:09

Shaman (Ярослав Дронов) (фото: РИА Новости / Кристина Кормилицына)

В выпуске программы «Судьба человека» певец Shaman (Ярослав Дронов) стал гостем Бориса Корчевникова. Разговор затронул как карьерные достижения артиста, так и его личную жизнь, которая в последнее время привлекает особое внимание поклонников. О том, ​почему певец считает Екатерину Мизулину настоящей находкой, расскажет «Радио 1».





Содержание Отношения Шамана с Екатериной Мизулиной: это все шутка Какой человек может быть рядом с Шаманом? О признании на сцене: решение раскрыться Почему Екатерина Мизулина — находка для Шамана? Отношения с будущей тёщей: дружба с первой встречи Шаман о свадьбе с Мизулиной: пока на старте пути О славе и внутренней борьбе

Отношения Шамана с Екатериной Мизулиной: это все шутка

«Артисты должны удивлять публику. Это все была одна большая шутка. Это все несерьёзно», — сказал певец про отношения напоказ.

«Когда сходятся два известных человека — это все обсуждают. Екатерина к этому готова», — добавил он.

Какой человек может быть рядом с Шаманом?

«А если задуматься, какой человек может быть со мной? 200 дней в году сольные концерты, съёмки. В Москве нахожусь считанные дни. И вопрос, кому я вот такой нужен? И в первую очередь мне нужна тоже состоявшаяся личность. Человек, который сам живёт в таком режиме», — признался артист.

SHAMAN и Екатерина Мизулина (фото: РИА Новости / Рамиль Ситдиков)



О признании на сцене: решение раскрыться

«Приняли решение наконец раскрыться. Чтобы было ясно и понятно всем раз и навсегда. И сейчас, что бы мы ни сделали и куда бы ни пошли, это камеры, объективы вспышки», — рассказал он.

Почему Екатерина Мизулина — находка для Шамана?

«Мне сложно найти своего человека. В этом плане Екатерина — настоящая находка. Она замечательная хозяйка, вкусно готовит. После тяжёлого дня приходишь домой, выходит в платье. К двери подходишь и вкусно пахнет едой», — сказал артист.

«Совместить это трудно, но нам удаётся», — добавил он.

Отношения с будущей тёщей: дружба с первой встречи

«Мы сразу стали общаться. Звоню ей по телефону, говорим обо всем. Диалог пошёл сразу», — поделился он.

SHAMAN (фото: кадр из программы «Судьба человека»)



Шаман о свадьбе с Мизулиной: пока на старте пути

«Нельзя торопить события. За спиной два развода. Тема развода долго не отпускала меня, периодически к ней возвращался. Поставил жирную точку песней. И сейчас не нужно торопить события. Поживём увидим», — отметил он.

О славе и внутренней борьбе

«Слава – как яд. Если принимать её маленькими дозами — вырабатывается иммунитет. Я шёл к этому долго: с четырёх лет на сцене, разные проекты, редкие появления на ТВ…», — сказал Шаман.