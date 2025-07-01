«Свой человек в органах»: Агата Муцениеце пошутила о своей беременности

Агата Муцениеце пошутила насчёт своей беременности
Агата Муцениеце и Петр Дранга (Фото: Instagram*/@agataagata)

В своих социальных сетях актриса Агата Муцениеце выставила фотографию, под которой оставила шутливую подпись.



Не так давно стало известно, что семью Агаты Муцениеце и Петра Дранга ждёт пополнение.

По поводу своего положения актриса пошутила в своих соцсетях. Агата выложила фотографию, на которой хорошо видно округлившийся живот.

«Когда у тебя всё-таки есть свой человек в органах», — написала звезда.
Агата Муцениеце(Фото: Instagram*/@agataagata) (Фото: Instagram*/@agataagata)

Как ранее стало известно, Агата и Петр не живут вместе. По некоторым данным, несмотря на то, что пара ждёт ребенка, они так и не съехались.

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