«Свой человек в органах»: Агата Муцениеце пошутила о своей беременности

01 июля 2025, 11:40

Агата Муцениеце пошутила насчёт своей беременности

Агата Муцениеце и Петр Дранга (Фото: Instagram*/@agataagata)

В своих социальных сетях актриса Агата Муцениеце выставила фотографию, под которой оставила шутливую подпись.





Не так давно стало известно, что семью Агаты Муцениеце и Петра Дранга ждёт пополнение.



По поводу своего положения актриса пошутила в своих соцсетях. Агата выложила фотографию, на которой хорошо видно округлившийся живот.

«Когда у тебя всё-таки есть свой человек в органах», — написала звезда.

Агата Муцениеце(Фото: Instagram*/@agataagata) (Фото: Instagram*/@agataagata)





