«Свой человек в органах»: Агата Муцениеце пошутила о своей беременности
Агата Муцениеце пошутила насчёт своей беременности
В своих социальных сетях актриса Агата Муцениеце выставила фотографию, под которой оставила шутливую подпись.
Не так давно стало известно, что семью Агаты Муцениеце и Петра Дранга ждёт пополнение.
По поводу своего положения актриса пошутила в своих соцсетях. Агата выложила фотографию, на которой хорошо видно округлившийся живот.
«Когда у тебя всё-таки есть свой человек в органах», — написала звезда.Как ранее стало известно, Агата и Петр не живут вместе. По некоторым данным, несмотря на то, что пара ждёт ребенка, они так и не съехались.
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