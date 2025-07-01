«Помню запах волос и кожи»: любовник Пугачевой не может забыть певицу спустя годы
Любовник Аллы Пугачевой признался, что до сих пор помнит запах ее волос и кожи
Любовник Аллы Пугачевой признался, что до сих пор помнит запах ее волос и кожи. Сергей Челобанов рассказал об отношениях с примадонной в эфире шоу «Секрет на миллион».
По словам Челобанова, он несколько раз делал предложение руки и сердца певице, однако так и не смог построить с ней семью. В то время они состояли в браке с другими людьми.
Позже Пугачева все-таки ушла от мужа, но узаконила отношения не с Сергеем, а с Филиппом Киркоровым.
«Я до сих пор помню запах ее волос и кожи», — признался композитор.
Стоит отметить, что Челобанов хранит верность исполнительнице: несмотря на предложенные деньги на шоу, он отказался раскрывать секрет их отношений.
*Запрещен в РФ