«Помню запах волос и кожи»: любовник Пугачевой не может забыть певицу спустя годы

01 июля 2025, 12:15

Любовник Аллы Пугачевой признался, что до сих пор помнит запах ее волос и кожи

Алла Пугачева (Фото: Instagram*/@alla_orfey)

Любовник Аллы Пугачевой признался, что до сих пор помнит запах ее волос и кожи. Сергей Челобанов рассказал об отношениях с примадонной в эфире шоу «Секрет на миллион».





По словам Челобанова, он несколько раз делал предложение руки и сердца певице, однако так и не смог построить с ней семью. В то время они состояли в браке с другими людьми.



Позже Пугачева все-таки ушла от мужа, но узаконила отношения не с Сергеем, а с Филиппом Киркоровым.





«Я до сих пор помню запах ее волос и кожи», — признался композитор.