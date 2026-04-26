Насилие над любимой женщиной, тайная дочь в США и гибель сына за рулем: как великий комик Евгений Моргунов умирал в нищете и забвении?
Евгений Моргунов — человек, который с первого взгляда вызывал улыбку. Крупный, громогласный, с неизменной папиросой, он был идеальным воплощением жуликоватого, но обаятельного Бывалого из гайдаевской тройки. 27 апреля этому актеру могло бы исполниться 99 лет, но его жизнь оборвалась в 1999 году. За образом комического увальня скрывался взрывоопасный интеллектуал, который разругался со всеми коллегами, потерял сына и ушел из жизни в нищете и одиночестве. О том, как всенародный любимец остался у разбитого корыта, читайте в материале «Радио 1».
Биография артистаЕвгений Моргунов родился в Москве 27 апреля 1927 года. Его путь к славе был необычным и во многом определялся силой воли и способностью идти к мечте вопреки обстоятельствам. Евгений рос без отца — тот ушёл из семьи, когда мальчику было всего два года. Мать работала уборщицей на фабрике «Буревестник», и семья жила очень скромно в комнате недалеко от «Матросской тишины».
Когда началась Великая Отечественная война, 14-летний Евгений пошёл работать на Сокольнический вагоноремонтный завод. Он стал слесарем-электросварщиком, а позже вытачивал болванки для артиллерийских снарядов.
В свободное время Моргунов занимался в драмкружке при Дворце культуры. Аплодисменты и успех любительских спектаклей вдохновили его на смелый шаг: в 1943 году он написал письмо Иосифу Сталину с просьбой помочь ему поступить в театральное училище. Через две недели пришёл ответ с рекомендацией направить Моргунова в распоряжение Комитета по делам культуры — так началась его актёрская карьера.
Дебют Евгения Александровича в кино состоялся в 1944 году. Он сыграл одного из артиллеристов в драме Ивана Пырьева «В шесть часов вечера после войны», после были «Дни и ночи» и «Молодая гвардия». Всего за свою карьеру артист сыграл в 115 картинах, однако большая часть ролей были второстепенными.
Любимые женщины актераНесмотря на избыточный вес и необычную внешность, Евгений Моргунов всегда пользовался вниманием женщин. Первой большой любовью актера была балерина Большого театра Варвара Рябцева. Актер прожил прожил с ней более 10 лет без оформления законного брака. Возможно, Моргунов женился бы на Варваре, если бы она родила ребенка, но этого не случилось. Балерина была на 13 лет старше актера и не могла иметь детей, а Евгений очень хотел большую семью.
В 1965 году Моргунов женился на выпускнице Училища им. Щукина Наталье Николаевне. После свадьбы молодая актриса родила Моргунову двух сыновей — Антона и Николая. Они провели вместе всю жизнь, однако мысли актера были сосредоточены на совершенно другой женщине. Еще в 50-е годы Моргунов встретил и сразу влюбился в Татьяну Бурмистрову. Девушка тогда работала на «Мосфильме» монтажером. Актер долгие годы добивался ее внимания, но она была непреклонна.
В 1961 году Татьяна и Евгений вместе работали над картиной «Когда казаки плачут» и у актера выдался случай завладеть любимой женщиной.
«Вечером накануне первого дня съемок мой папа устроил вечеринку. Мама никогда не пила, но Евгений Моргунов стал настойчиво предлагать ей выпить деревенского вина. Она быстро опьянела. А утром проснулась в одной постели с Моргуновым. Так она и забеременела», — рассказывала позже внебрачная дочь актера Арина Бурмистрова.Татьяна планировала сделать аборт, но её мать настояла на сохранении беременности. В 1964 году родилась дочь Арина.
Татьяна Бурмистрова категорически отвергала любую помощь и участие Моргунова в жизни дочери. Знаменитого актера не пустили на выписку из родильного дома. Впервые он увидел свою дочь в 7-месячном возрасте, и то втайне. Встречи с дочерью организовывала мама Татьяны Бурмистровой, стремившаяся создать для внучки полноценную семью. Моргунов предлагал Татьяне официальный брак и материальную помощь, но она так и не смогла простить поступок актера.
Когда Арина выросла, она поступила в «Гнесинку» на вокальное отделение. Позже девушка вышла замуж за Владимира Карминского, руководителя ВИА «Метроном», с которым она познакомилась в ансамбле, где оба трудились. После этого они вместе переехали на постоянное место жительства в США. Вместе с дочкой в Америку перебралась и Татьяна Бурмистрова.
Однажды Евгений Моргунов прилетел в Америку, чтобы увидеться с дочерью, но Арины не оказалось дома. Татьяна Бурмистрова выгнала Моргунова, сказав, что его дочь умерла. Спустя год после этой поездки актёра не стало. В память об отце дочь актёра взяла себе псевдоним Арина Джейн Морган.
Трагический финалВ 1978 году Евгению Моргунову было присвоено звание заслуженного артиста РСФСР. При этом звания народного артиста он так и не получил, несмотря на всенародную любовь. На съемках фильма «Кавказская пленница» Евгений Александрович вступил в конфликт с Леонидом Гайдаем. Актер открыто критиковал режиссерские способности постановщика, что вызвало у того бурную реакцию. В итоге Леонид Иович потребовал, чтобы Моргунов покинул съемочную площадку, и после этого они больше не сотрудничали.
Не известно, из-за этой ссоры или просто по сложившимся обстоятельствам, но больше Моргунов не получал яркие роли, довольствуясь лишь скромными эпизодами. Последние годы жизни Бывалого — это история падения кумира. В 90-х годах актёр перестал сниматься, жил на скромную пенсию артиста. У него был сахарный диабет, два инфаркта, инсульт. Врачи боролись за его ноги, которые отекали и опухали. Но настоящий удар судьбы случился в 1998 году — в автокатастрофе погиб его младший и любимый сын Николай. 26-летний парень заснул за рулём и столкнулся с деревом.
«Когда Коля погиб, Женя первый раз в жизни впал в отчаяние. Муж старался не показывать, как ему тяжело, но я видела: он срублен под корень», — цитирует супругу артиста канал ren.tv.Моргунов пережил сына ровно на год. 25 июня 1999 года второй инсульт оборвал его жизнь. Прощались с Бывалым не в роскошном зале, а в скромной церкви. Похоронили Моргунова на Кунцевском кладбище в Москве. Он был погребён рядом со своим сыном Николаем.