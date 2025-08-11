Евгения Кривцова заступилась за мужа Ксении Бородиной на фоне критики
В подкасте «Переговорка» с Георгием Иващенко на «Радио 1» блогер Евгения Кривцова прокомментировала негатив в адрес Николая Сердюкова, мужа телеведущей Ксении Бородиной.
Поводом для критики стало то, что он зарабатывает меньше супруги, за что его считают альфонсом. Кривцова отметила, что знает Сердюкова со времён его первого брака и считает несправедливыми обвинения в его адрес. По её словам, отношения пары строятся на взаимной любви.
«Какая разница, кто сколько зарабатывает?! Иногда люди зарабатывают миллиарды, но они могут быть настолько несчастны в браке. А здесь люди любят друг друга. Коля всегда поддерживает Ксюшу. Мне кажется, что Ксюше именно такой мужчина и нужен рядом, любящий и настоящий. Там финансовые потребности закрыты, там были потребности в любви», — подчеркнула она.Она добавила, что не знает, как Коля проживает весь негатив в свою сторону. Блогер уверена, что вся критика в его сторону — необоснованна.