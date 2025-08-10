«Мертвое волнение»: Выяснилась вероятная причина гибели театрального режиссера Юрия Бутусова
Водолаз Заимов: Мертвое волнение имело высокий шанс стать причиной гибели Бутусова
Театральный режиссер Юрий Бутусов, который утонул на черноморском побережье Болгарии, мог стать жертвой опасного природного явления. Вероятнее всего, его погубило мертвое волнение (отбойное течение). Об этом в беседе с ТАСС заявил профессиональный водолаз и мастер подводной фотографии Михаил Заимов.
Напомним, что Юрий Бутусов ушел из жизни в возрасте 63 лет. Предварительно, в результате несчастного случая. Инцидент произошел вечером, когда работа спасателей на пляже уже завершилась. Прибывший полицейский патруль обнаружил тело Бутусова — видимых следов насилия на нем не обнаружили, тело направили на судмедэкспертизу.
«На пляжах в районе Созополя в эти дни отмечается мертвое волнение. Как правило, спасатели вывешивают красные флаги и не разрешают отдыхающим заходить далеко в море», — пояснил Заимов.Мертвое волнение характеризуется сильным встречным течением. Оно способно быстро истощить силы даже опытного пловца и утянуть его от берега. В результате человек выматывается, не может вернуться на сушу и тонет.
Напомним, что в 2022 году Бутусов уехал из РФ во Францию. Позже работал над постановками в Вильнюсском Старом театре. Его жена Мария сообщила, что прощание с режиссером пройдет в Москве, а похоронят его в Санкт-Петербурге. При этом мужчину кремируют в Болгарии.