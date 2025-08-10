«Мертвое волнение»: Выяснилась вероятная причина гибели театрального режиссера Юрия Бутусова

10 августа 2025, 23:26

Водолаз Заимов: Мертвое волнение имело высокий шанс стать причиной гибели Бутусова

Юрий Бутусов (Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко)

Театральный режиссер Юрий Бутусов, который утонул на черноморском побережье Болгарии, мог стать жертвой опасного природного явления. Вероятнее всего, его погубило мертвое волнение (отбойное течение). Об этом в беседе с ТАСС заявил профессиональный водолаз и мастер подводной фотографии Михаил Заимов.





Напомним, что Юрий Бутусов ушел из жизни в возрасте 63 лет. Предварительно, в результате несчастного случая. Инцидент произошел вечером, когда работа спасателей на пляже уже завершилась. Прибывший полицейский патруль обнаружил тело Бутусова — видимых следов насилия на нем не обнаружили, тело направили на судмедэкспертизу.





«На пляжах в районе Созополя в эти дни отмечается мертвое волнение. Как правило, спасатели вывешивают красные флаги и не разрешают отдыхающим заходить далеко в море», — пояснил Заимов.