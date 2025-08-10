«Мертвое волнение»: Выяснилась вероятная причина гибели театрального режиссера Юрия Бутусова

Достижения.рф

Юрий Бутусов (Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко)

Театральный режиссер Юрий Бутусов, который утонул на черноморском побережье Болгарии, мог стать жертвой опасного природного явления. Вероятнее всего, его погубило мертвое волнение (отбойное течение). Об этом в беседе с ТАСС заявил профессиональный водолаз и мастер подводной фотографии Михаил Заимов.



Напомним, что Юрий Бутусов ушел из жизни в возрасте 63 лет. Предварительно, в результате несчастного случая. Инцидент произошел вечером, когда работа спасателей на пляже уже завершилась. Прибывший полицейский патруль обнаружил тело Бутусова — видимых следов насилия на нем не обнаружили, тело направили на судмедэкспертизу.

«На пляжах в районе Созополя в эти дни отмечается мертвое волнение. Как правило, спасатели вывешивают красные флаги и не разрешают отдыхающим заходить далеко в море», — пояснил Заимов.
Мертвое волнение характеризуется сильным встречным течением. Оно способно быстро истощить силы даже опытного пловца и утянуть его от берега. В результате человек выматывается, не может вернуться на сушу и тонет.

Напомним, что в 2022 году Бутусов уехал из РФ во Францию. Позже работал над постановками в Вильнюсском Старом театре. Его жена Мария сообщила, что прощание с режиссером пройдет в Москве, а похоронят его в Санкт-Петербурге. При этом мужчину кремируют в Болгарии.
Мария Моисеева

