«Я не смогу справиться один»: Актер Роман Попов обратился к поклонникам с просьбой после новости о рецидиве рака мозга

Роман Попов обратился к фанатам с просьбой о помощи после новости о рецидиве рака мозга
Звезда «Полицейского с Рублевки» Роман Попов поделился в личном блоге тяжелой новостью о рецидиве рака мозга с осложнениями. Актер потерял зрение на один глаз и частично слух, однако мечтает вернуться к работе и нормальной жизни. Он обратился к поклонникам с просьбой о помощи, если у них есть такая возможность.
Напомним, что Попов прославился как актер и шоумен, участник юмористических шоу. У него множество поклонников, которые узнают звезду на улице и с интересом следят за обновлениями фильмографии. Но, несмотря на всеобщую любовь и славу, артист не страдает от звездной болезни, остается открытым и простым в общении.
У звезды сериала «Полицейский с Рублёвки» случился судорожный приступ
С женой Юлией у Романа трое детей: сын Федор, дочери Елизавета и Марта.
Попов впервые столкнулся с раком мозга еще в 2018 году, и в начале лета у него вдруг случился судорожный приступ. Как оказалось, произошел рецидив. Он объявлял, что готовится к химиотерапии.
Недавно, 10 августа, артист записал ролик с просьбой к фанатам и всем неравнодушным зрителям. Он будет благодарен за помощь в сборе средств на лечение, так как в этот раз ему трудно справиться одному.
«Если семь лет назад мне помогли мои друзья-продюсеры и коллеги по Comedy Club, и сбор был между собой, то боюсь, что спустя столько лет я не смогу справиться один. Я вынужден буду объявить сбор средств на то, чтобы вылечиться второй раз. Извините… Пока что, как видите, вот сижу, рука двигается. Я, правда, ее не вижу, но она двигается, я чувствую. Надеюсь продолжить съемки уже в ближайшие пару месяцев, если получится. Но пока что я достаточно несамостоятельный. Хожу с помощью, ем с помощью, в общем, все с помощью… Мир не без добрых людей», — признался Попов.Тех, кто желает оказать поддержку, Роман попросил быть осторожными. Он не хочет, чтобы на его несчастье сумели нажиться мошенники, а добрые люди впустую потратили средства. Стоит доверять информации лишь с официальных аккаунтов артиста, там размещены все необходимые ссылки.
Многие фанаты уже с теплом отозвались на ролик, выражая восхищение силой духа артиста и присоединяясь к сбору. Поклонники желают Роману выздоровления, уверяя актера, что он справится.
