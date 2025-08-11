«Я не смогу справиться один»: Актер Роман Попов обратился к поклонникам с просьбой после новости о рецидиве рака мозга

11 августа 2025, 04:40

Роман Попов обратился к фанатам с просьбой о помощи после новости о рецидиве рака мозга

Роман Попов (Фото: Instagram* @romapopoff)

Звезда «Полицейского с Рублевки» Роман Попов поделился в личном блоге тяжелой новостью о рецидиве рака мозга с осложнениями. Актер потерял зрение на один глаз и частично слух, однако мечтает вернуться к работе и нормальной жизни. Он обратился к поклонникам с просьбой о помощи, если у них есть такая возможность.





Напомним, что Попов прославился как актер и шоумен, участник юмористических шоу. У него множество поклонников, которые узнают звезду на улице и с интересом следят за обновлениями фильмографии. Но, несмотря на всеобщую любовь и славу, артист не страдает от звездной болезни, остается открытым и простым в общении.





У звезды сериала «Полицейский с Рублёвки» случился судорожный приступ

Роман Попов (Фото: кадр видео Telegram-канала Роман Попов Official @romkapopoff)



«Если семь лет назад мне помогли мои друзья-продюсеры и коллеги по Comedy Club, и сбор был между собой, то боюсь, что спустя столько лет я не смогу справиться один. Я вынужден буду объявить сбор средств на то, чтобы вылечиться второй раз. Извините… Пока что, как видите, вот сижу, рука двигается. Я, правда, ее не вижу, но она двигается, я чувствую. Надеюсь продолжить съемки уже в ближайшие пару месяцев, если получится. Но пока что я достаточно несамостоятельный. Хожу с помощью, ем с помощью, в общем, все с помощью… Мир не без добрых людей», — признался Попов.