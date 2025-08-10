Хайди Клум предстала полностью обнажённой в новой фотосессии
Хайди Клум поделилась с подписчиками откровенным кадром.
Немецкая супермодель, которой недавно исполнилось 52 года, продолжает активно работать, участвуя в модных показах и смелых фотосессиях.
В личном блоге телеведущая опубликовала провокационный снимок, отметив, что согласилась на смелый творческий эксперимент.
Мама четверых детей позировала полностью обнажённой, полулежа на деревянном столе на фоне природы. С распущенными волосами и лёгким макияжем Клум подчеркнула стройность фигуры, изящные линии спины и длинные ноги.
Реакция в сети оказалась разной: многие восхитились её внешностью, оставив комментарии вроде «С годами только краше», «Хайди выглядит изумительно», «Ей пора раскрыть секрет вечной молодости», «По-моему, она хочет доказать всем, что ее красота такая же, как и в 20 лет». Однако некоторые подписчики посчитали фото чрезмерно откровенным: «Зачем обнажаться полностью? Всегда нужна интрига».
