«Это не лечится»: Марат Башаров признался, что потерял сознание из-за проблем с аортой

10 ноября 2025, 22:57

Марат Башаров рассказал о болезни сердца, обнаруженной после обследования

Марат Башаров (Фото: Telegram / @TNT_television)

Актёр и телеведущий Марат Башаров впервые рассказал, что однажды потерял сознание прямо за рулём автомобиля и попал в аварию.





Долгое время артист не мог понять, что стало причиной внезапного недомогания, пока врачи не поставили точный диагноз — расширение верхней части аорты.



Как поделился Башаров в эфире программы «Звёзды сошлись», проблему удалось выявить только после длительного обследования. Он проходил УЗИ сердца и носил холтер — устройство, которое фиксирует сердечный ритм в течение суток.





«Я записывал всё, что происходило. Например, в 21 час у меня был зафиксирован такой момент, как я "рубил дрова". <…> И это, как правило, не лечится», — рассказал актёр.