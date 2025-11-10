«Это не лечится»: Марат Башаров признался, что потерял сознание из-за проблем с аортой
Марат Башаров рассказал о болезни сердца, обнаруженной после обследования
Актёр и телеведущий Марат Башаров впервые рассказал, что однажды потерял сознание прямо за рулём автомобиля и попал в аварию.
Долгое время артист не мог понять, что стало причиной внезапного недомогания, пока врачи не поставили точный диагноз — расширение верхней части аорты.
Как поделился Башаров в эфире программы «Звёзды сошлись», проблему удалось выявить только после длительного обследования. Он проходил УЗИ сердца и носил холтер — устройство, которое фиксирует сердечный ритм в течение суток.
«Я записывал всё, что происходило. Например, в 21 час у меня был зафиксирован такой момент, как я "рубил дрова". <…> И это, как правило, не лечится», — рассказал актёр.Медики пояснили, что подобные сердечные изменения нередко встречаются у спортсменов, особенно у тех, кто активно занимается хоккеем. Башаров отметил, что действительно увлекается этим видом спорта, и, возможно, именно нагрузки повлияли на развитие болезни.