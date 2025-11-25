25 ноября 2025, 13:59

Александр Шепс (Фото: РИА Новости/Кристина Кормилицына)

Александр Шепс — российский медиум и победитель 14-го сезона «Битвы экстрасенсов». Многие поклонники уверены, что он может общаться с духами и рассказывать интересные детали о предметах и их владельцах всего лишь после одного прикосновения. Его личная жизнь не менее интересна: расставание с Мэрилин Керро и связь с поклонницей стали горячими темами для обсуждения. О его творческом пути и отношениях с женщинами читайте в материале «Радио 1».





Содержание Детство и юность Александра Шепса Покушение на медиума Александр Шепс в шоу об экстрасенсах Бизнес Личная жизнь Александра Шепса и связь с Мэрилин Керро Александр Шепс сейчас

Детство и юность Александра Шепса

Александр Шепс (Фото: Instagram* @alexandersheps.ru)



Покушение на медиума

Александр Шепс в шоу об экстрасенсах

Александр Шепс (Фото: Instagram* @alexandersheps.ru)



Бизнес

Александр Шепс (Фото: Instagram* @alexandersheps.ru)



Личная жизнь Александра Шепса и связь с Мэрилин Керро

Александр и Мэрилин (Фото: ВКонтакте @alexenergy86)



Александр Шепс (Фото: Instagram* @alexandersheps.ru)



Александр Шепс сейчас