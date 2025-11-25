Интимные связи с фанаткой и участие в съёмках грандиозного фантастического фильма: чем шокирует Шепс и кто его настоящая любовь?
Александр Шепс — российский медиум и победитель 14-го сезона «Битвы экстрасенсов». Многие поклонники уверены, что он может общаться с духами и рассказывать интересные детали о предметах и их владельцах всего лишь после одного прикосновения. Его личная жизнь не менее интересна: расставание с Мэрилин Керро и связь с поклонницей стали горячими темами для обсуждения. О его творческом пути и отношениях с женщинами читайте в материале «Радио 1».
Детство и юность Александра ШепсаАлександр Шепс появился на свет 26 ноября 1986 года в Самаре. Он стал четвертым из пяти детей в семье. У него нестандартная внешность, которую молодой человек унаследовал от родителей. Сам экстрасенс говорит, что на четверть еврей по национальности. В детстве родители заметили, что ребенок тайком общается с невидимыми существами. Эти способности, как выяснилось позже, передались ему от мамы.
После школы медиум поступил в театральный институт на факультет актерского мастерства, но не доучился. Его отчислили со второго курса, потому что юноша начал работать на телевидении. Однако это не помешало ему попробовать себя в актерстве и модельном бизнесе. Кроме того, он увлекался музыкой, записывал песни и мечтал выпустить свой сольный альбом.
Покушение на медиумаВ 2007 году на Александра совершили нападение. Два парня на мотоциклах открыли огонь по машине, в которой он ехал с другом, и ранили экстрасенса в шею. Позже финалист «Битвы экстрасенсов» рассказал, что два неадекватных человека, находясь под наркотиками, решили просто развлечься и выбрали первый попавшийся автомобиль.
Александр Шепс в шоу об экстрасенсахМужчина случайно попал на отбор в шоу «Битва экстрасенсов» в 2007 году. Он опоздал, но все равно пришел в парк, где проходил кастинг. Зрители были в восторге от его выступления. На испытаниях медиум использовал разные атрибуты: трость с амулетом, свечи, ножи и даже могильную землю. Он размахивал кинжалом, чтобы якобы открыть связь с миром мертвых. В 2013 году медиум выиграл 14-й сезон «Битвы экстрасенсов». В 2016 году он участвовал в «Экстрасенсы ведут расследование».
В 2023 году Александр вернулся в новый сезон «Экстрасенсы. Битва сильнейших». В январе 2024 года его увидели в роли судьи в шоу «Экстрасенсы. Реванш». Кроме того, Шепс появлялся и в других проектах. В мае 2018 года он был гостем программы «Песни. Реалити», а позже участвовал в шоу «Где логика?». В начале 2019 года его пригласили в качестве звездного гостя в «Импровизацию». А под новый 2025 год мужчина удивил поклонников появлением в кулинарном проекте «Вкусно с Анфисой Чеховой».
БизнесПобедитель телешоу стал настоящим мастером в чтении карт Таро. Он начал создавать особые предметы, которые заряжают своих владельцев мощной положительной энергией. Экстрасенс открыл в Москве свой авторский магазин. Важно отметить, что Шепс принципиально отказывается проводить консультации онлайн и никогда заранее не требует денег. Помимо сеансов, известный мистик активно занимается просветительской деятельностью: читает лекции, организует семинары и пишет книги о паранормальных явлениях.
Личная жизнь Александра Шепса и связь с Мэрилин КерроВся страна гудела от разговоров о яркой паре экстрасенсов Александре Шепсе и Мэрилин Керро, чьи чувства вспыхнули прямо на глазах зрителей популярного телешоу. Вместе они выступили в четырнадцатом сезоне «Битвы экстрасенсов». Уже с первой серии люди почувствовали между ними особое притяжение. Но сами герои долго держали интригу вокруг своей личной жизни, поскольку буквально накануне у каждого из них были другие партнеры.
Финальный эпизод превратился в настоящую романтическую драму: Шепс победил, Керро оказалась второй. Когда финалист хотел подарить любимой статуэтку, она предпочла пропустить церемонию награждения и взамен страстно поцеловала его, подтвердив серьезность чувств. Многие сомневались в реальности их отношений, подозревая хитрый пиар-проект. Тем не менее, после окончания съемок экстрасенсы продолжили публично демонстрировать свою близость, рассказывая о тонкостях своего романа.
Несмотря на очевидную гармонию и счастье пары, молодые люди не торопились оформлять брак официально. Несколько лет подряд они открыто заявляли о любви друг к другу, ходили рука об руку на светские мероприятия, делали трогательные признания и устраивали совместные фотосессии, демонстрируя уютную семейную обстановку, однако свадьбу так и не сыграли. В 2017-м поползли слухи о расставании Шепса и Керро. Причина якобы была в возвращении Мэрилин на проект. Девушка поспешила развеять мифы, уверяя, что проблемы действительно существуют, но чувства всё ещё живы. Настоящий удар последовал позже, когда выяснилось, что Мэрилин встретила нового мужчину, с которым завела семью и родила детей.