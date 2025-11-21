«Демон Толик» не предвидел: победителя «Битвы экстрасенсов» Влада Череватого обокрали на 12 млн рублей
Бывшая домработница украла 12 миллионов рублей у победителя «Битвы экстрасенсов» Влада Череватого. Об этом телеграм-канал Mash.
Женщина по имени Мария ежедневно забирала из тайника в гараже около 50 тысяч рубле. Деньги она похищала на протяжении полугода. Сама экс-экономка объяснила, что делала это якобы по просьбам домочадцев экстрасенса, которые жаловались на то, что «Владик слишком строгий» в финансовых вопросах.
О пропаже средств Череватый узнал, когда просмотрел записи с камер видеонаблюдения. Примечательно, что потерпевшей по делу проходит его подруга Екатерина, которая якобы хранила свои сбережения в его сейфе.
Адвокат подозреваемой Саид Ярахмедов указал на несоответствия в деле и удивился, что «сильнейший экстрасенс страны» не предвидел кражу в собственном доме. Фигурантка отправили в СИЗО до декабря.
