«Демон Толик» не предвидел: победителя «Битвы экстрасенсов» Влада Череватого обокрали на 12 млн рублей

21 ноября 2025, 14:59

Mash: экс-домработница украла 12 млн рублей у экстрасенса Влада Череватого

Влад Череватый (Фото: Телеграм/CherevatyiVlad)

Бывшая домработница украла 12 миллионов рублей у победителя «Битвы экстрасенсов» Влада Череватого. Об этом телеграм-канал Mash.