06 августа 2026, 16:31

Дмитрий Белоцерковский (Фото: Instagram* / @dmitriy_belocerkovskiy)

7 августа Дмитрию Белоцерковскому исполняется 38 лет. Актер, которого зрители полюбили за роль Сергея Яковлева в сериале «Восьмидесятые», прошел необычный путь: от мальчишки, который мечтал только о футболе и прогуливал уроки ради КВН, до артиста, которому доверили воплотить на экране настоящих спортивных кумиров. Почему будущий актер едва не стал профессиональным футболистом, как музыка помогла ему в профессии и почему за каждой его победой стоит его жена — в материале «Радио 1».





Содержание Хотел быть футболистом, а стал актером КВН вместо уроков и первая любовь к сцене Москва, Щепкинское училище и путь в театр «Восьмидесятые» сделали его узнаваемым Актер, который сыграл легенд футбола Главная роль в жизни — муж и отец Что ждет Дмитрия Белоцерковского дальше?

Хотел быть футболистом, а стал актером

Дмитрий Белоцерковский (Фото: Instagram* / @dmitriy_belocerkovskiy)

Дмитрий Белоцерковский (Фото: Instagram* / @dmitriy_belocerkovskiy)

«Я благодарен родителям за музыкальную школу. Как актеру мне это очень пригодилось — могу спеть в спектакле, у меня развито чувство ритма», — рассказывал Белоцерковский.

КВН вместо уроков и первая любовь к сцене

Дмитрий Белоцерковский (Фото: Instagram* / @dmitriy_belocerkovskiy)

«В свободное время я играл в футбол, а в несвободное — был в школе, где особо не учился, потому что играл в КВН. Учителя меня любили: говорили, что я хоть и двоечник, зато добрый и талантливый», — вспоминал актер.

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Москва, Щепкинское училище и путь в театр

Дмитрий Белоцерковский (Фото: Instagram* / @dmitriy_belocerkovskiy)

«Восьмидесятые» сделали его узнаваемым

Дмитрий Белоцерковский (Фото: Instagram* / @dmitriy_belocerkovskiy)

Актер, который сыграл легенд футбола

Дмитрий Белоцерковский (Фото: Instagram* / @dmitriy_belocerkovskiy)

«Пришлось убрать из рациона пиво и серьезно работать над собой», — рассказывал артист.

Дмитрий Белоцерковский (Фото: Instagram* / @dmitriy_belocerkovskiy)

Главная роль в жизни — муж и отец

Дмитрий Белоцерковский с женой (Фото: Instagram* / @dmitriy_belocerkovskiy)

Что ждет Дмитрия Белоцерковского дальше?