Футболист, КВНщик и любимец зрителей: как Дмитрий Белоцерковский из Невинномысска стал звездой «Восьмидесятых» и сыграл легенд советского футбола?
7 августа Дмитрию Белоцерковскому исполняется 38 лет. Актер, которого зрители полюбили за роль Сергея Яковлева в сериале «Восьмидесятые», прошел необычный путь: от мальчишки, который мечтал только о футболе и прогуливал уроки ради КВН, до артиста, которому доверили воплотить на экране настоящих спортивных кумиров. Почему будущий актер едва не стал профессиональным футболистом, как музыка помогла ему в профессии и почему за каждой его победой стоит его жена — в материале «Радио 1».
Хотел быть футболистом, а стал актеромСегодня Дмитрий Белоцерковский известен как актер театра и кино, но в детстве о сцене он думал далеко не в первую очередь. Родился будущий артист 7 августа 1988 года в Невинномысске Ставропольского края.
Он рос в обычной семье: мама работала заведующей хозяйственной частью в детском саду, отец занимался бизнесом. Из-за постоянной занятости главы семьи большую часть времени с мальчиком проводила мама — именно она первой заметила творческие способности сына.
Еще в раннем детстве Дмитрий начал проявлять интерес к музыке. Родители отдали его в музыкальную школу, где он учился играть на фортепиано. Позже сам актер признавался: тогда занятия казались ему настоящим испытанием, ведь вместо этюдов ему хотелось бегать с друзьями во дворе, играть в футбол и гонять мяч до вечера. Однако именно музыкальное образование спустя годы стало одним из его профессиональных преимуществ.
«Я благодарен родителям за музыкальную школу. Как актеру мне это очень пригодилось — могу спеть в спектакле, у меня развито чувство ритма», — рассказывал Белоцерковский.Но главным увлечением мальчика оставался футбол. Дмитрий мог взять с собой бутсы даже на репетиции — вдруг появится возможность выйти на поле.
КВН вместо уроков и первая любовь к сценеС учебой у будущей звезды складывались непросто. Сам Белоцерковский не скрывал: школьные годы он больше посвящал творчеству, чем учебникам.
Главным открытием для него стал КВН. Именно там Дмитрий впервые почувствовал вкус сцены, научился импровизировать и понял, что хочет выступать перед зрителями.
«В свободное время я играл в футбол, а в несвободное — был в школе, где особо не учился, потому что играл в КВН. Учителя меня любили: говорили, что я хоть и двоечник, зато добрый и талантливый», — вспоминал актер.Первый выход на сцену состоялся еще в 1995 году — тогда он участвовал в вокальном конкурсе «Добрый молодец» в местном Доме культуры и получил призовое место. Позже Дмитрий стал постоянным участником школьной команды КВН. Именно юмор, по его словам, и привел его в актерскую профессию.
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Москва, Щепкинское училище и путь в театрИзначально Белоцерковский собирался поступать в Ставропольское культпросветучилище. Но один из друзей убедил его попробовать силы в Москве.
Дмитрий подал документы сразу в несколько театральных вузов столицы — и практически отовсюду получил положительные ответы. В итоге он выбрал Высшее театральное училище имени М. С. Щепкина, где учился на курсе Владимира Бейлиса и Владимира Иванова.
В 2009 году актер окончил училище и практически сразу начал работать в театре «Содружество актеров Таганки». На сцене ему довелось играть самые разные роли — от классических персонажей до героев современных постановок. Особенно Дмитрий любит выступления для детей. По словам актера, маленькие зрители — самые честные. Позже артист сотрудничал и с Московским театром комедии, где его чувство юмора оказалось особенно востребованным.
«Восьмидесятые» сделали его узнаваемымВ кино Дмитрий дебютировал еще в 2004 году в сериале «Кулагин и партнеры». Роль была небольшой, но дала необходимый опыт. Настоящая популярность пришла позже — после сериала «Восьмидесятые». Там Белоцерковский сыграл Сергея Яковлева — яркого, дерзкого и харизматичного героя.
Его персонаж поначалу казался зрителям легкомысленным ловеласом, однако сам актер всегда защищал своего героя. По мнению Дмитрия, Сергей был не просто человеком, который меняет отношения, а молодым парнем с огромной энергией, амбициями и желанием прожить жизнь ярко. Сериал стал одним из самых популярных проектов о советской эпохе, а герой Белоцерковского получил собственную армию поклонников.
Актер, который сыграл легенд футболаЛюбовь к спорту не исчезла даже после того, как Дмитрий выбрал актерскую карьеру. Более того, именно футбол принес ему несколько заметных ролей.
Он сыграл в сериале «Большая игра», появился в фильме «Лев Яшин. Вратарь моей мечты», где исполнил роль капитана сборной СССР Игоря Нетто. Но настоящим испытанием стала роль Юрия Гаврилова в фильме «Федя. Народный футболист».
Чтобы получить эту роль, актеру пришлось серьезно изменить себя. Когда создатели проекта сомневались, подходит ли он на образ знаменитого футболиста, Дмитрий пообещал привести себя в форму. За короткое время он сбросил около 10 килограммов.
«Пришлось убрать из рациона пиво и серьезно работать над собой», — рассказывал артист.
Кроме внешнего сходства, Белоцерковский пытался передать характер спортсмена — его энергию, юмор и лидерские качества.
Главная роль в жизни — муж и отецЛичная жизнь Дмитрия Белоцерковского сложилась еще во время учебы в театральном училище. Его избранницей стала однокурсница, актриса Виктория Шашкова. Они вместе учились, репетировали и жили в общежитии в соседних комнатах.
Роман начался еще на первом курсе. Когда Виктория забеременела, молодые люди решили пожениться.
Сегодня супруги воспитывают двоих детей — дочь Меланию и сына Льва.
Сам актер не раз говорил, что именно жена является его главным советчиком и поддержкой. По словам Дмитрия, они вместе обсуждают роли, разбирают сценарии и принимают важные решения.
Что ждет Дмитрия Белоцерковского дальше?Сегодня Белоцерковский продолжает совмещать работу в театре и кино. Среди его заметных проектов последних лет — сериал «Два холма», трагикомедия «Купцы и дети», криминальная комедия «Экстрим».
За почти два десятилетия карьеры актер успел доказать: ему подвластны и комедия, и драматические роли, и образы реальных людей. Но, пожалуй, главный секрет его успеха — в том самом характере, который сформировался еще в Невинномысске: немного футбольного азарта, немного музыкальной дисциплины и много любви к сцене.
И спустя годы Дмитрий Белоцерковский остается тем самым человеком, который когда-то вместо уроков играл в КВН — и благодаря этому нашел свое настоящее призвание.