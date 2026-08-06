Клава Кока и Дима Масленников сыграли свадьбу
Певица Клава Кока и блогер Дима Масленников официально стали семьей. Об этом информирует Super.
Согласно информации источника, свадьба состоялась 5 августа без лишнего шума и широкой медийной огласки.
3 апреля Кока подтвердила информацию о романе с Масленниковым. Она выпустила альбом под названием «Как я люблю тебя», в котором на обложке была изображена в поцелуе с партнёром. В том же месяце стало известно о предстоящем бракосочетании певица и блогера.
На протяжении длительного времени в интернете ходили слухи о возможных романтических отношениях между парой. Однако сами Клава и Дима неоднократно утверждали, что их связывают исключительно дружеские чувства.
Читайте также: