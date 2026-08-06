06 августа 2026, 15:12

Артем Карокозян (Фото: Instagram* @artem_karokoz)

Артем Карокозян прошел путь от школьного КВН в Сочи до популярного комедийного проекта и полнометражного кино. Актер и блогер прославился благодаря сериалу «Непосредственно Каха», который он создал вместе с Артемом Калайджяном. Подробнее расскажем в материале «Радио 1».





Содержание Детство и учеба Артема Карокозяна КВН, знакомство с Калайджяном и создание «Непосредственно Кахи» Фильмы с Артемом Карокозяном Личная жизнь Артема Карокозяна Артем Карокозян сейчас

Детство и учеба Артема Карокозяна

КВН, знакомство с Калайджяном и создание «Непосредственно Кахи»

Что объединяет лидера «КиШ» Михаила Горшенева, танцовщицу с Кипра, предсказание о Крыме, третью мировую войну и пробуждение в гробу?

Фильмы с Артемом Карокозяном

Личная жизнь Артема Карокозяна

Артем Карокозян сейчас

«Собчак показала, что мы тупорылые хачи, случайно добившиеся успеха», — рассказал он.