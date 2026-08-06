«Тупорылые хачи»: скандал с Собчак, бутерброд и три рубля в кармане. Как Артем Карокозян создал «Непосредственно Каху» и стал отцом?
Артем Карокозян прошел путь от школьного КВН в Сочи до популярного комедийного проекта и полнометражного кино. Актер и блогер прославился благодаря сериалу «Непосредственно Каха», который он создал вместе с Артемом Калайджяном. Подробнее расскажем в материале «Радио 1».
Детство и учеба Артема КарокозянаАртем Карокозян родился 7 августа 1986 года в Сочи. Артист имеет русские и кавказские корни. Он рос в небогатой семье вместе с братом Артуром. Будущий комик учился в сочинской школе № 9 имени Николая Островского. Мать каждый день давала сыновьям с собой бутерброд и три рубля. Несмотря на трудности, Артем активно участвовал в олимпиадах, творческих конкурсах и школьной самодеятельности. Именно в школе Карокозян впервые вышел на сцену КВН. В свободное время он читал художественные книги, а позднее заинтересовался научной литературой. После школы Артем поступил в Сочинский государственный университет туризма и курортного дела. Он окончил факультет биологии, однако строить карьеру по профессии не захотел.
КВН, знакомство с Калайджяном и создание «Непосредственно Кахи»Юмор увлекал Карокозяна с юности. В КВН он познакомился с Артемом Калайджяном. Позднее приятели играли в команде «Южнее некуда» и мечтали о собственном комедийном шоу. 16 марта 2012 года Карокозян, Калайджян и актриса Тамара Турава запустили YouTube-канал KTV. Там появились первые серии интернет-сериала «Непосредственно Каха». Проект быстро привлек внимание зрителей, но создателям не хватало денег на съемки. Тогда два Артема устроились на ТНТ. Они писали шутки для «Камеди Клаб» и других развлекательных программ. Заработок помог возобновить производство сериала. Позже команда открыла второй официальный канал — «Каха Media». Выпуски начали собирать миллионы просмотров, а реплики героев ушли в народ. «Непосредственно Каха» стал для Карокозяна главным источником дохода. Комик получил возможность полностью сосредоточиться на творчестве и кино.
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Фильмы с Артемом КарокозяномВ 2020 году в прокат вышла полнометражная комедия «Непосредственно Каха». Картина продолжила историю героев популярного веб-сериала. Критики встретили фильм неоднозначно, но у проекта сохранилась большая аудитория. В 2021 году зрители увидели еще две работы: «Непосредственно Каха. Женитьба» и «Непосредственно Каха. Сказки». Их показал видеосервис START.
Весной 2023 года состоялась премьера фильма «Непосредственно Каха. Другой фильм». Артем Карокозян вновь сыграл знакомого зрителям персонажа, а его партнером стал Артем Калайджян. Режиссером выступил Виктор Шамиров. В поддержку премьеры команда организовала тур по российским городам.
Личная жизнь Артема КарокозянаРост Артема Карокозяна составляет около 187 сантиметров. В интервью актер не скрывал, что в молодости вел насыщенную личную жизнь. В 2018 году он встречался с моделью и блогером Аделиной Мартемьяновой, известной под псевдонимом Мандарина. Артем говорил, что сначала его привлекли скромность и молчаливость девушки. Позднее отношения закончились. После расставания комик начал встречаться с девушкой по имени Анастасия. В августе 2022 года Карокозян сообщил о скором пополнении в семье. В начале 2023-го у пары родилась дочь. Актер опубликовал кадры из роддома и попросил поклонников помочь выбрать имя ребенку.
Артем Карокозян сейчасПеред премьерой «Непосредственно Каха. Другой фильм» Карокозян и Калайджян пришли в шоу FAMETIME TV Лауры Джугелии. Комики рассказали о конфликте с Ксенией Собчак после участия в ее программе. По словам Артема, авторы выпуска показали их как людей, случайно добившихся популярности. Карокозян резко высказался о впечатлении от интервью и заявил, что такой подход его задел.
«Собчак показала, что мы тупорылые хачи, случайно добившиеся успеха», — рассказал он.