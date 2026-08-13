«Галлюцинации, белая горячка и поражение органов»: Врач назвал страшные последствия скандалов Волочковой

13 августа 2026, 12:50

Психиатр Золотилов: поведение Волочковой — знак поражения органов из-за алкоголя

Анастасия Волочкова (Фото: РИА Новости/Михаил Богачев)

Инцидент в Шереметьево, где балерина Анастасия Волочкова распивала игристое вместо того, чтобы следить за посадкой, вызвал большой переполох. Специалисты отмечают, что это очередной тревожный звонок.





Врач-психиатр, нарколог Сергей Золотилов в беседе с «Радио 1» заявил, что алкогольная зависимость — это не вредная привычка, а тяжелая патология, которая развивается по своим жестким законам. И если на первой стадии человек еще может контролировать ситуацию, то на второй он становится заложником химии.



Главный риск, по словам эксперта, заключается в том, что даже если Волочкова сейчас перестанет пить, то прежним здоровье уже не станет.





«Это прогредиентное заболевание. Если мы поставим фильм на паузу (ремиссия), состояние не исчезнет. Тяжесть останется. Если человек опять употребит алкоголь, лучше ему не будет. Будет так же, как и раньше. А бывает, что заканчивается печально», — сказал он.

«Сначала будет тяжелая абстиненция при срыве. Потом патологическое воздействие на мозг — энцефалопатия. Нарушается критика, нарушаются мыслительные процессы. Далее — галлюцинации, в простонародье "белая горячка", делирий. Вплоть до поражения органов и трагического исхода», — предупредил он.

«Она не замечает, что алкоголь разрушает всё, что она так долго нарабатывала: карьеру, возможности, красоту. Мы видим это по видео. Но для неё это единственный источник радости, поэтому она защищает его агрессивно. Это как бомба, которая разрушает не только себя, но и всё вокруг», — объяснил нарколог.