Волочкова рискует столкнуться с опасной инфекцией на Мальдивах

12 августа 2026, 19:22

Врач Прокофьев: Волочковой угрожают малярия и денге на Мальдивах

Анастасия Волочкова (Фото: Instagram* @volochkova_art)

Врач общей практики Денис Прокофьев предупредил, что на Мальдивах Анастасия Волочкова может заразиться опасными заболеваниями, которые переносят комары.





В беседе с «Абзацем» специалист подчеркнул, что на райских островах, которые так обожает балерина, очень распространены тропические инфекции.

«Это развитие лихорадки денге, развитие малярии. Эти заболевания переносятся комарами. И здесь есть основные правила. В первую очередь — использовать репелленты, одежду с длинным рукавом. Обязательно выбирать отели с установленными москитными сетками, выходить на территории, которые обработаны от насекомых, избегать сезонной активности комаров», — предупредил эксперт.