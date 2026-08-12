Волочкова рискует столкнуться с опасной инфекцией на Мальдивах
Врач Прокофьев: Волочковой угрожают малярия и денге на Мальдивах
Врач общей практики Денис Прокофьев предупредил, что на Мальдивах Анастасия Волочкова может заразиться опасными заболеваниями, которые переносят комары.
В беседе с «Абзацем» специалист подчеркнул, что на райских островах, которые так обожает балерина, очень распространены тропические инфекции.
«Это развитие лихорадки денге, развитие малярии. Эти заболевания переносятся комарами. И здесь есть основные правила. В первую очередь — использовать репелленты, одежду с длинным рукавом. Обязательно выбирать отели с установленными москитными сетками, выходить на территории, которые обработаны от насекомых, избегать сезонной активности комаров», — предупредил эксперт.Кроме того, врач отметил высокий риск заражения гепатитом А из-за нарушений санитарных норм. Он рекомендовал пить только бутилированную воду и питаться в сетевых заведениях. Иначе возможны тяжёлые токсикоинфекции, которые без своевременного лечения приводят к интоксикации, поражению органов и даже септическому шоку.