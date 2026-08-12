«На своём месте силы»: Волочкова добралась до Мальдив и раскритиковала «Аэрофлот»

12 августа 2026, 16:09

Волочкова добралась до Мальдив и сообщила об отказе от перелётов «Аэрофлотом»

Анастасия Волочкова (Фото: Instagram* @volochkova_art)

После инцидента в «Шереметьево» балерина Анастасия Волочкова всё же долетела до Мальдив, которые посещает несколько раз в год.





Как выяснила Общественная Служба Новостей, Волочкова записала эмоциональное обращение с критикой «Аэрофлота» после того, как не смогла попасть на рейс вместе с директором Максимом Николаевым.



Затем они отправились во «Внуково» и забронировали места на рейс Flydubai. Ночью балерина выложила фото из самолёта и сообщила, что они летят в Мале.

«Наконец-то я на своём месте силы. Я очень рада, что нам удалось всё-таки попасть сюда. Вы знаете, скоро я буду отмечать юбилей. Этот визит на остров был 29-м, но скоро будет юбилейный 30-й. Надеюсь, что он пройдёт без эксцессов», — отметила звезда.