Гарем из бывших жен, судебные разбирательства из-за квартиры и страдающие дети: почему актер Константин Соловьёв бездействует в семейных вопросах?
Третья бывшая жена актера Константина Соловьёва, Анастасия Ларина, обратилась за поддержкой на федеральное телевидение, рассказав о семейной драме в передаче «Пусть говорят». Она заявила, что одна выплачивает ипотеку за квартиру, купленную вместе с артистом в браке. Однако, по словам Лариной, бывший муж считает себя полноправным хозяином этой жилплощади и использует её в интересах уже своей новой семьи. Вторая экс-супруга Соловьёва выступила с опровержением и желанием рассказать всю правду. Подробности громкого семейного дела — в материале «Радио 1».
История выпуска
В студии программы «Пусть говорят» обсуждался семейный конфликт актёра Константина Соловьёва. Вторая бывшая жена артиста, Евгения Ахременко, решила вступиться за него. По словам женщины, третья жена Константина, Анастасия Ларина, много лет назад увела у неё супруга, но сейчас тоже стала бывшей.
Центром спора стала квартира, приобретённая в ипотеку. В первом выпуске ток-шоу Ларина утверждала, что Соловьёв вынуждает ее с двумя дочерьми освободить жилье, потребовав 13 миллионов рублей за свою долю в течение месяца. После публичного обсуждения сумма снизилась до 5 миллионов, но срок выплаты сократился до двух суток. Анастасия требовала через суд зафиксировать алименты и оставить квартиру детям, а также заявляла, что Константин уже прописал в спорном жилье свою четвертую жену и двух ее детей.
Позиция второй бывшей жены актера Евгении Ахременко
Евгения Ахременко выразила негодование по поводу критики Анастасии Лариной в адрес Константина. Она утверждает, что Анастасия ответственна за маленькие алименты, которые в свое время Константин выплачивал ее сыновьям.
Ахременко подчеркнула, что в ситуации с Анастасией Лариной Соловьёв не намерен выгонять кого-либо из квартиры. По словам Евгении, актер планирует разделить имущество после того, как младшая дочь достигнет совершеннолетия. Евгения добавила, что во время развода Константина Соловьёва с Анастасией Лариной у него были финансовые трудности.
Нынешняя супруга актера, Валентина Карчевская, по заверению Ахременко, является замечательной женщиной, которая стремится объединить всех детей Константина от предыдущих браков. Евгения поддерживает хорошие отношения с Валентиной.
Мнение актера и друга Соловьева Михаила Дорожкина
Михаил Дорожкин, близкий друг Константина Соловьёва, поделился своими впечатлениями о том, как актер относился к своим дочерям Лизе и Лене, которых ему родила Анастасия Ларина. По словам Михаила, Константин всегда стремился сделать их счастливыми.
Михаил упомянул, что Соловьёв на протяжении семи-восьми лет выплачивал ипотеку за жильё, купленное в браке с Анастасией Лариной. Дорожкин также характеризует Константина как человека эмоционального, но при этом доброго и отзывчивого. Михаил добавил, что Константин очень переживает из-за того, что редко видится и общается со своими дочерьми.
Подруга Евгении Ахременко раскрыла правду о ее браке с актером
Светлана, подруга Ахременко, поделилась подробностями о счастливом браке Константина и Евгении, который внезапно завершился разводом. Сначала артист был готов встречаться с сыновьями без участия их матери, но затем ситуация изменилась.
Светлана полагает, что Анастасия опасалась, что Константин может вернуться к Евгении, поэтому она препятствовала его общению с детьми. Она также отметила, что поведение Соловьёва стало иным после начала его отношений с Лариной.
Суд между Соловьёвым и его третьей бывшей женой Лариной
Анастасия Ларина обратилась в суд с иском о взыскании алиментов в размере 200 тысяч и дополнительных расходов на содержание. Слушание по делу назначено на 2 февраля. Многие эксперты студии выразили мнение, что третья бывшая жена актера борется исключительно за квартиру, но не за то, чтобы Константин поддерживал общение с дочерьми. Вопрос о том, является ли эта история борьбой за права детей или проявлением личной мести, остался открытым.