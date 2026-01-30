Раскрыто имя жениха Анастасии Решетовой
Блогер Анастасия Решетова выходит замуж за 33-летнего Владислава Абрамяна. Об этом сообщает Super.
Владислав Абрамян — сын Ары Абрамяна, главы Всемирного армянского конгресса и основателя компании «Согласие», специализирующейся на строительстве, реконструкции объектов, а также инвестициях в промышленность и IT. Ходят слухи, что старший Абрамян — долларовый миллиардер. У Ары три наследника: две дочери и сын.
О Владиславе известно немного. Он увлекается конным спортом и боевыми искусствами. По некоторым данным, он владеет семейным особняком в Барвихе, стоимость которого оценивается в 80 миллионов долларов.
