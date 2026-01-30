«Долиной хватило»: Рудковская решила продать шикарную квартиру в центре Москвы за 135 миллионов рублей

30 января 2026, 03:57

Риелтор Рудковской пошутил над продажей ее квартиры в Москве после скандала с Долиной

Яна Рудковская (Фото: Instagram* @rudkovskayaofficial)

Продюсер Яна Рудковская продаёт свою четырёхкомнатную квартиру в центре Москвы за 135 миллионов рублей. Детали объекта и условия продажи раскрыл её риелтор Сергей Галлер в своем блоге Instagram*.





Он объяснил, то квартира площадью 155 квадратных метров расположена на Пресненском Валу в кирпичном доме индивидуального проекта. В числе преимуществ риелтор отметил высокие трёхметровые потолки, дизайнерский интерьер с мебелью Fendi и Armani, два балкона, а также близость к метро.



По его словам, недвижимость располагается в тихом и спокойном месте. К тому же, рядом есть множество ресторанов и центров, а также парки для отдыха.



Яна Рудковская (Фото: Instagram* @rudkovskayaofficial) Галлер также прокомментировал шутки подписчиков в стиле «Долиной хватило», когда те упомянули недавнее судебное разбирательство певицы относительно квартиры в Хамовниках.





«Комментарии про Долину после решения суда нас не пугают. А вообще, если серьезно, то Яна обеспеченный человек, трудяга, очень ее уважаю, но, зная, как сейчас все боятся ведомых сделок, мы открыты вообще ко всем проверкам. Так что можно не волноваться, проверять все как можно внимательнее, чтобы вообще не дергаться и не беспокоиться», — заявил он.