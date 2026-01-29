Представитель Долиной раскрыл детали продажи билетов на первый в 2026 году концерт певицы
Пудовкин: На первый в 2026 году концерт Ларисы Долиной продавали даже стоячие места
Первый в 2026 году сольный концерт народной артистки России Ларисы Долиной в московском баре Petter прошёл очень успешно — впервые в истории заведения продавали даже стоячие места. Об этом РИА Новости рассказал представитель певицы Сергей Пудовкин.
Мероприятие состоялось во вторник, 27 января. Артистка выступила вместе с коллективом «Долина Band», стоимость билетов варьировалась от 9,5 до 15,5 тысячи рублей.
Пудовкин пояснил, что продажа стоячих мест — так называемых «входных» билетов — является распространённой практикой, когда сидячие места заканчиваются.
SHOT: Певица Лариса Долина приехала на прощание с Александром Олейниковым
«Официально эти билеты не всегда выводят в продажу», — добавил представитель Долиной.Согласно материалу, артистка собрала полный зал. Публика очень тепло приняла певицу, награждая её бурными аплодисментами и возгласами «Браво!» после почти каждой композиции.
Ранее музыкальный критик и продюсер Павел Рудченко высказался о творческой ситуации Ларисы Долиной. По его оценке, спрос на выступления певицы сейчас существенно снизился.