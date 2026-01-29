Представитель Долиной раскрыл детали продажи билетов на первый в 2026 году концерт певицы

29 января 2026, 23:29

Пудовкин: На первый в 2026 году концерт Ларисы Долиной продавали даже стоячие места

Лариса Долина (Фото: Instagram* @larisa.dolina.official)

Первый в 2026 году сольный концерт народной артистки России Ларисы Долиной в московском баре Petter прошёл очень успешно — впервые в истории заведения продавали даже стоячие места. Об этом РИА Новости рассказал представитель певицы Сергей Пудовкин.





Мероприятие состоялось во вторник, 27 января. Артистка выступила вместе с коллективом «Долина Band», стоимость билетов варьировалась от 9,5 до 15,5 тысячи рублей.



Пудовкин пояснил, что продажа стоячих мест — так называемых «входных» билетов — является распространённой практикой, когда сидячие места заканчиваются.





«Официально эти билеты не всегда выводят в продажу», — добавил представитель Долиной.