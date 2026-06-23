Люся Чеботина призналась, какие качества в людях ей не нравятся

23 июня 2026, 12:29

Люся Чеботина рассказала, почему спокойно относится к критике и хейтерам

Люся Чеботина (Фото: Instagram* / @lusia_chebotina)

Люся Чеботина рассказала, что с годами научилась гораздо спокойнее воспринимать критику и негативные комментарии в свой адрес. По словам певицы, если раньше она тяжело переживала хейт и могла даже расплакаться из-за обидных слов, то теперь относится к этому намного проще.