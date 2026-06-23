Люся Чеботина призналась, какие качества в людях ей не нравятся
Люся Чеботина рассказала, что с годами научилась гораздо спокойнее воспринимать критику и негативные комментарии в свой адрес. По словам певицы, если раньше она тяжело переживала хейт и могла даже расплакаться из-за обидных слов, то теперь относится к этому намного проще.
В новом выпуске шоу «Импровизаторы» артистка призналась, что в целом её очень сложно вывести из себя. Отвечая на вопрос о качествах, которые раздражают её в людях, Чеботина неожиданно заявила, что таких людей практически нет. Даже те, кого обычно принято считать сложными или проблемными, не вызывают у неё негативных эмоций.
Однако в профессиональной сфере у певицы всё же есть один повод для недовольства. Люся призналась, что с осторожностью относится к людям, которые постоянно опаздывают и не ценят чужое время.
Во время беседы артистка также прокомментировала популярные шутки о том, что она мечтает жить как Прохор Шаляпин. По словам Чеботиной, речь идёт не столько о роскоши, сколько об умении наслаждаться жизнью, отдыхать и не переживать по пустякам. При этом певица тепло отозвалась о коллеге, назвав его талантливым, весёлым и приятным человеком.
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