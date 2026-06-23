23 июня 2026, 12:59

Сергей Филиппов (Фото: РИА Новости)

Сергей Филиппов — человек, чья внешность стала синонимом советской комедии. Актер, подаривший зрителям незабываемый образ лектора Никадилова из «Карнавальной ночи», Кису Воробьянинова в «Двенадцати стульях» и эпизодические роли, которые разошлись на цитаты. Его фразы — «Есть ли жизнь на Марсе?», «Масик хочет водочки!», «Кемска волость!» — стали народными, а само имя артиста на десятилетия вперед определило понятие «комический актер». 24 июня исполняется 114 лет со дня рождения артиста. О том, как путь от танцора до народного любимца обернулся годами забвения, нищеты и трагического одиночества, читайте в материале «Радио 1».





Содержание Биография Сергея Филиппова «Барабулька», эмиграция сына и пагубная страсть Драки, тяжелых характер и страшный диагноз Смерть в одиночестве



Биография Сергея Филиппова

Сергей Филиппов (Фото: скриншот д/ф «Есть ли жизнь на Марсе?»)

«Барабулька», эмиграция сына и пагубная страсть

Сергей Филиппов и Антонина Голубева (Фото: скриншот д/ф «Есть ли жизнь на Марсе?»)

Драки, тяжелых характер и страшный диагноз

Сергей Филиппов (Фото: скриншот д/ф «Есть ли жизнь на Марсе?»)

Смерть в одиночестве