Алкоголизм, миграция сына в США и болезни, поставившие крест на карьере: почему комик Сергей Филиппов умирал в нищете и забвении?
Сергей Филиппов — человек, чья внешность стала синонимом советской комедии. Актер, подаривший зрителям незабываемый образ лектора Никадилова из «Карнавальной ночи», Кису Воробьянинова в «Двенадцати стульях» и эпизодические роли, которые разошлись на цитаты. Его фразы — «Есть ли жизнь на Марсе?», «Масик хочет водочки!», «Кемска волость!» — стали народными, а само имя артиста на десятилетия вперед определило понятие «комический актер». 24 июня исполняется 114 лет со дня рождения артиста. О том, как путь от танцора до народного любимца обернулся годами забвения, нищеты и трагического одиночества, читайте в материале «Радио 1».
Биография Сергея ФилипповаСергей Филиппов родился 24 июня 1912 года в Саратове. По некоторым данным, его биологическим отцом был вовсе не обычный слесарь, а сбежавший из России немецкий барон, который некогда руководил заводом. Мальчик рос с отчимом, отношения с которым не складывались. Атмосфера в доме была тяжелой, и Сергей постоянно хулиганил. Однажды на уроке химии он провел опасный эксперимент, из-за которого школу пришлось проветривать несколько дней. За это Филиппова исключили.
После исключения он перепробовал множество профессий: был учеником пекаря, работал у краснодеревщика, пока случайно не попал в балетную студию. Преподаватели сразу разглядели в долговязом юноше талант: он обладал идеальными данными для танцев. В 1933 году Филиппов окончил хореографическое отделение Ленинградского эстрадно-циркового техникума. Он начал выступать в Театре оперы и балета, но карьера танцовщика трагически оборвалась на четвертом спектакле — у Филиппова прямо на сцене случился приступ, врачи диагностировали порок сердца.
Тогда он перешел в Театр-студию, где начал выступать с комедийными номерами. Огромный успех пришел к нему в Ленинградском театре комедии, куда его пригласил режиссер Николай Акимов. Филиппов проработал там около 30 лет, а в 1974 году получил звание Народного артиста РСФСР.
В кино он дебютировал еще в 1937 году. Фильмография артиста насчитывает более ста двадцати ролей, включая всеми известные картины «Укротительница тигров», «Карнавальная ночь», «Девушка без адреса», «Улица полна неожиданностей», «Шофёр поневоле», «Большой фитиль», «Новые приключения неуловимых», «Бушует "Маргарита"», «12 стульев», «А вы любили когда-нибудь?» и «Иван Васильевич меняет профессию». Он почти никогда не играл главных ролей, но в каждой эпизодической создавал маленький шедевр. Его называли «королем эпизодов», что самого актера страшно обижало. Он мечтал о главных ролях, но режиссеры видели в нем лишь «приправу, а не основное блюдо».
«Барабулька», эмиграция сына и пагубная страстьЛичная жизнь Филиппова была не менее драматичной, чем его судьба в кино. Еще в техникуме он тайно женился на красавице Алевтине Горинович, происходившей из дворянской семьи. В браке родился сын Юрий. Однако Сергея манили рестораны и выпивка. После очередного загула Алевтина выставила его из дома. В эвакуацию они ненадолго воссоединились, но затем разошлись окончательно. Сын вспоминал, что отец даже не пришел забирать свидетельство о разводе, пожалев 20 копеек пошлины.
Вскоре Филиппов встретил писательницу Антонину Голубеву, которая была старше его на 13 лет. В кругу близких ее прозвали «Барабулькой». С ней он прожил 40 лет, но официально так и не женился — якобы из-за отсутствия свидетельства о разводе. Отношения с сыном полностью разрушились. Во многом этому способствовала Голубева, которая запрещала мужу общаться с первой семьей. Юрий сменил фамилию на Горинович, а в начале 1970-х годов эмигрировал в США. Для патриота Филиппова это стало личным предательством, он говорил, что сына для него больше нет.
Огромное влияние на жизнь артиста оказала его зависимость. Филиппов пил много и часто. Из-за этого в 1965 году его уволили из театра. Самый громкий случай произошел на съемках «Карнавальной ночи». Эльдар Рязанов хотел снимать сцену выступления лектора. Однако Филиппов явился пьяным и запорол 13 дублей. Режиссер пришел в ярость и пригрозил увольнением. Через несколько дней артист приехал трезвым и блестяще сыграл свою роль с двух дублей.
Драки, тяжелых характер и страшный диагнозФилиппов ненавидел давать автографы и терпеть не мог, когда его узнавали на улице. Назойливые фанаты часто докучали ему, и из-за этого нередко возникали ссоры, которые иногда перерастали в драки. Актёр стремился к уединению, но популярность не оставляла ему выбора. На гастролях в Мурманской области после концерта на банкете подвыпившие зрители приставали к нему. Конфликт в очередной раз перерос в драку. Стоит отметить, что и знакомство с Голубевой произошло после конфликта между посетителями ресторана «Астория», в результате которого артист получил серьёзное ранение столовой вилкой.
В 1965 году у актёра диагностировали опухоль мозга. Леонид Гайдай снимал «12 стульев», и Филиппов, зная о своей болезни, буквально вцепился в роль Кисы Воробьянинова. Он отказывался от операции, пока не завершил съёмки. Только после озвучивания он лёг под нож. Операция прошла успешно, и артист прожил ещё 20 лет, снявшись во многих фильмах.
Смерть в одиночестве
После смерти Антонины Голубевой в 1989 году Филиппов окончательно замкнулся в себе. У него повторно диагностировали рак, но он отказывался от помощи, не впуская никого в свою жизнь. Он жил в захламленной квартире, голодал и медленно терял рассудок. Сергей Филиппов ушел из жизни 19 апреля 1990 года от прогрессирующего рака лёгких. Ему было 77 лет. Однако тело обнаружили только через две недели. Похороны на Северном кладбище в Ленинграде организовал Александр Демьяненко на деньги друзей. Сын Юрий на прощание не приехал. Его провожали лишь несколько самых близких человек.
Сергей Филиппов ушёл из жизни в нищете и безвестности, но оставил после себя нечто большее, чем квартира в Ленинграде и банковские счета. Он оставил нам бесценный сундук сокровищ — сотни километров пленки, на которой запечатлена эпоха, и тысячи фраз, которые вошли в наш обиход.