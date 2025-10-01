Гибель сына, сбежавшая жена и работа в «Табакерке»: звезде сериала «Две судьбы» Дмитрию Щербине 57 лет. Как сложилась личная жизнь актера?

01 октября 2025, 17:18

Дмитрий Щербина (фото: РИА Новости / Владимир Федоренко)

1 октября 2025 года известному актёру театра и кино Дмитрию Щербине исполняется 57 лет. Он вошёл в мир кинематографа в начале 1990-х и стал востребованным артистом сериалов, одновременно строя успешную карьеру на сцене Театра имени Моссовета. За более чем тридцать лет в профессии Щербина сыграл десятки ролей и пережил трагедии в личной жизни. О том, каким был путь актёра и как он живёт сегодня, расскажет «Радио 1».





Содержание Ранние годы и семья Дмитрия Щербины Образование и начало пути в театре Карьера в театре Работа Дмитрия Щербины в кино Фильмография Дмитрия Щербины Личная жизнь Дмитрия Щербины Дмитрий Щербина сегодня

Ранние годы и семья Дмитрия Щербины

Образование и начало пути в театре

Карьера в театре

Работа Дмитрия Щербины в кино

Дмитрий Щербина (фото: кадр из сериала «Две судьбы»)



Фильмография Дмитрия Щербины

сериал «Стилет», принёсший звание «Открытие года»;

драма «Адмиралъ», где Щербина сыграл офицера Рыбалтовского;

фильм «Звезда империи», в котором он перевоплотился в Александра Керенского;

историческая лента «В одном шаге от третьей мировой», где артист сыграл разведчика;

сериал «Защита свидетелей»;

российско-турецкий проект «Султан моего сердца».

Личная жизнь Дмитрия Щербины

«Гибель сына была для меня диким ударом. Это случилось всего через два дня после того, как мы с Ольгой окончательно оформили все бумаги», — делился Дмитрий.

Дмитрий Щербина сегодня