Гибель сына, сбежавшая жена и работа в «Табакерке»: звезде сериала «Две судьбы» Дмитрию Щербине 57 лет. Как сложилась личная жизнь актера?

Дмитрий Щербина (фото: РИА Новости / Владимир Федоренко)

1 октября 2025 года известному актёру театра и кино Дмитрию Щербине исполняется 57 лет. Он вошёл в мир кинематографа в начале 1990-х и стал востребованным артистом сериалов, одновременно строя успешную карьеру на сцене Театра имени Моссовета. За более чем тридцать лет в профессии Щербина сыграл десятки ролей и пережил трагедии в личной жизни. О том, каким был путь актёра и как он живёт сегодня, расскажет «Радио 1».



Ранние годы и семья Дмитрия Щербины

Дмитрий Щербина родился 1 октября 1968 года в Баку. Его семья происходила из старинного казачьего рода, который в годы репрессий был раскулачен и выслан из Москвы. Именно так предки будущего актёра оказались в Азербайджане. Детство Дмитрия прошло в Баку, однако этот город так и не стал для него по-настоящему родным.

В семь лет мальчик пережил тяжелую утрату: трагически погиб его отец. Мать вместе с детьми переехала в Минск. Щербина, будучи самым младшим в семье, вместе со старшей сестрой поддерживал мать, которая так и не смогла оправиться после смерти мужа и больше не вышла замуж.

Образование и начало пути в театре

Уже в школьные годы Дмитрий увлёкся театром, участвовал в самодеятельности и школьных постановках. После окончания школы он поступил в Минский театральный институт, но проучился там всего год: юношу призвали в армию.

После службы Дмитрий решил продолжить образование в Москве и подал документы в Школу-студию МХАТ. Он поступил туда с первой попытки и попал на курс выдающегося педагога Авангарда Леонтьева, которого студенты считали своим наставником и даже «вторым отцом».

Будущий актёр выделялся среди однокурсников высоким ростом (206 см) и возрастом, однако легко находил общий язык с коллективом. В числе его сокурсников были будущие звёзды — Анастасия Заворотнюк и Сергей Шнырёв, с которым Щербину связывает многолетняя дружба.

Карьера в театре

Уже в 1992 году талант Щербины заметил художественный руководитель «Табакерки» Олег Табаков. Дмитрий дебютировал на сцене театра-студии, но спустя два года покинул труппу, объяснив это отсутствием творческой свободы.

Почти сразу он оказался в Театре имени Моссовета по приглашению режиссёра Марка Вайля. С 1995 года он стал одним из ведущих артистов этого театра и до сих пор активно играет на его сцене.

Кроме того, Щербина участвовал в международных проектах. Английский режиссёр Деклан Доннеллан пригласил его в спектакли «Двенадцатая ночь» и «Борис Годунов», а немецкий постановщик Петер Штайн задействовал в «Гамлете».

Работа Дмитрия Щербины в кино

Дебют в кино у актера состоялся в детективной картине «Три дня вне закона», где он сразу получил главную роль. Однако на время сотрудничества с «Табакеркой» он оставил кинематограф и вернулся к съёмкам лишь в 1995 году в фильме «Барышня-крестьянка».

Настоящая популярность пришла к Щербине в 2002 году после выхода сериала «Две судьбы», за роль в котором Щербина получил награду «Лучшая мужская роль». Проект показывали шесть лет и он стал культовым для своего времени. Его герой Степан сделал Щербину узнаваемым лицом российского телевидения.

Дмитрий Щербина (фото: кадр из сериала «Две судьбы»)
Успешным стал и сериал «Стилет», после которого Дмитрий был признан «Открытием года». Картина пользовалась популярностью не только в России, но и за рубежом.

Фильмография Дмитрия Щербины

  • сериал «Стилет», принёсший звание «Открытие года»;
  • драма «Адмиралъ», где Щербина сыграл офицера Рыбалтовского;
  • фильм «Звезда империи», в котором он перевоплотился в Александра Керенского;
  • историческая лента «В одном шаге от третьей мировой», где артист сыграл разведчика;
  • сериал «Защита свидетелей»;
  • российско-турецкий проект «Султан моего сердца».
Фильмография артиста насчитывает десятки работ, среди которых: «Черная комната», «Бальзаковский возраст, или Все мужики сво…», «Есенин», «Мой личный враг», «Бандитский Петербург. Голландский пассаж», «Под Большой Медведицей», «Фартовый», «Ермоловы», «Москва. Три вокзала», «Страсти по Чапаю», «Скалолазка», «Торгсин», «Березка», «Ангел-хранитель», «Чужая сестра» и другие.

Личная жизнь Дмитрия Щербины

Первой женой актёра стала актриса Ольга Павловец. Они познакомились на съёмках «Стилета-2». В браке родился сын Прохор. Однако семья распалась, а вскоре произошла трагедия: четырёхлетний мальчик утонул во время отдыха на даче.

Щербина тяжело пережил утрату. Он признавался, что о гибели сына узнал от знакомых и едва успел на похороны. Отношения с бывшей супругой после этого окончательно прервались.

«Гибель сына была для меня диким ударом. Это случилось всего через два дня после того, как мы с Ольгой окончательно оформили все бумаги», — делился Дмитрий.
Позже Щербина женился на девушке, которая была сильно младше его. У них родились две дочки: Даша и Стеша. Однако и этот союз оказался недолгим: жена ушла от него, забрав детей. Дмитрий признавался, что ежедневно молится за них и ждёт момента новой встречи.

Затем в жизни Дмитрия появилась новая избранница. Она подарила актёру ещё одну дочь. Щербина предпочитает не раскрывать подробности семейной жизни и не делиться фото родных, учитывая предыдущий горький опыт.

Дмитрий Щербина сегодня

Сегодня Дмитрий Щербина остаётся одним из ведущих артистов Театра имени Моссовета, активно участвует в репертуаре театра и продолжает сниматься в кино. В 2023 году он получил звание заслуженного артиста Российской Федерации.
