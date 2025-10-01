Гибель сына, сбежавшая жена и работа в «Табакерке»: звезде сериала «Две судьбы» Дмитрию Щербине 57 лет. Как сложилась личная жизнь актера?
1 октября 2025 года известному актёру театра и кино Дмитрию Щербине исполняется 57 лет. Он вошёл в мир кинематографа в начале 1990-х и стал востребованным артистом сериалов, одновременно строя успешную карьеру на сцене Театра имени Моссовета. За более чем тридцать лет в профессии Щербина сыграл десятки ролей и пережил трагедии в личной жизни. О том, каким был путь актёра и как он живёт сегодня, расскажет «Радио 1».
Ранние годы и семья Дмитрия ЩербиныДмитрий Щербина родился 1 октября 1968 года в Баку. Его семья происходила из старинного казачьего рода, который в годы репрессий был раскулачен и выслан из Москвы. Именно так предки будущего актёра оказались в Азербайджане. Детство Дмитрия прошло в Баку, однако этот город так и не стал для него по-настоящему родным.
В семь лет мальчик пережил тяжелую утрату: трагически погиб его отец. Мать вместе с детьми переехала в Минск. Щербина, будучи самым младшим в семье, вместе со старшей сестрой поддерживал мать, которая так и не смогла оправиться после смерти мужа и больше не вышла замуж.
Образование и начало пути в театреУже в школьные годы Дмитрий увлёкся театром, участвовал в самодеятельности и школьных постановках. После окончания школы он поступил в Минский театральный институт, но проучился там всего год: юношу призвали в армию.
После службы Дмитрий решил продолжить образование в Москве и подал документы в Школу-студию МХАТ. Он поступил туда с первой попытки и попал на курс выдающегося педагога Авангарда Леонтьева, которого студенты считали своим наставником и даже «вторым отцом».
Будущий актёр выделялся среди однокурсников высоким ростом (206 см) и возрастом, однако легко находил общий язык с коллективом. В числе его сокурсников были будущие звёзды — Анастасия Заворотнюк и Сергей Шнырёв, с которым Щербину связывает многолетняя дружба.
Карьера в театреУже в 1992 году талант Щербины заметил художественный руководитель «Табакерки» Олег Табаков. Дмитрий дебютировал на сцене театра-студии, но спустя два года покинул труппу, объяснив это отсутствием творческой свободы.
Почти сразу он оказался в Театре имени Моссовета по приглашению режиссёра Марка Вайля. С 1995 года он стал одним из ведущих артистов этого театра и до сих пор активно играет на его сцене.
Кроме того, Щербина участвовал в международных проектах. Английский режиссёр Деклан Доннеллан пригласил его в спектакли «Двенадцатая ночь» и «Борис Годунов», а немецкий постановщик Петер Штайн задействовал в «Гамлете».
Работа Дмитрия Щербины в киноДебют в кино у актера состоялся в детективной картине «Три дня вне закона», где он сразу получил главную роль. Однако на время сотрудничества с «Табакеркой» он оставил кинематограф и вернулся к съёмкам лишь в 1995 году в фильме «Барышня-крестьянка».
Настоящая популярность пришла к Щербине в 2002 году после выхода сериала «Две судьбы», за роль в котором Щербина получил награду «Лучшая мужская роль». Проект показывали шесть лет и он стал культовым для своего времени. Его герой Степан сделал Щербину узнаваемым лицом российского телевидения.
Успешным стал и сериал «Стилет», после которого Дмитрий был признан «Открытием года». Картина пользовалась популярностью не только в России, но и за рубежом.
Фильмография Дмитрия Щербины
- сериал «Стилет», принёсший звание «Открытие года»;
- драма «Адмиралъ», где Щербина сыграл офицера Рыбалтовского;
- фильм «Звезда империи», в котором он перевоплотился в Александра Керенского;
- историческая лента «В одном шаге от третьей мировой», где артист сыграл разведчика;
- сериал «Защита свидетелей»;
- российско-турецкий проект «Султан моего сердца».
Личная жизнь Дмитрия ЩербиныПервой женой актёра стала актриса Ольга Павловец. Они познакомились на съёмках «Стилета-2». В браке родился сын Прохор. Однако семья распалась, а вскоре произошла трагедия: четырёхлетний мальчик утонул во время отдыха на даче.
Щербина тяжело пережил утрату. Он признавался, что о гибели сына узнал от знакомых и едва успел на похороны. Отношения с бывшей супругой после этого окончательно прервались.
«Гибель сына была для меня диким ударом. Это случилось всего через два дня после того, как мы с Ольгой окончательно оформили все бумаги», — делился Дмитрий.Позже Щербина женился на девушке, которая была сильно младше его. У них родились две дочки: Даша и Стеша. Однако и этот союз оказался недолгим: жена ушла от него, забрав детей. Дмитрий признавался, что ежедневно молится за них и ждёт момента новой встречи.
Затем в жизни Дмитрия появилась новая избранница. Она подарила актёру ещё одну дочь. Щербина предпочитает не раскрывать подробности семейной жизни и не делиться фото родных, учитывая предыдущий горький опыт.