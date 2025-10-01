Водонаева рассказала, как во время капремонта коммунальщики подключились к её счетчику
Телеведущая и блогер Алёна Водонаева вступила в конфликт с коммунальными службами после того, как обнаружила ряд нарушений в своей московской квартире в Хамовниках. Об этом она сообщила в соцсетях.
По словам Водонаевой, за последние месяцы её жилье неоднократно страдало от затоплений, а теперь к этому добавилось еще одно — кража электроэнергии.
Как утверждает Алена, все началось во время её двухмесячного отсутствия в столице. Квартира пустовала, но счета за электричество приходили как при активном потреблении.
«Меня не было в Москве 2 месяца (вы это видели), Богдан был со своим отцом всё лето, тоже путешествовал. Мама приходила в квартиру на Саввинской оплачивать счета за коммуналку. И не могла понять счета за электричество, в квартире никто не жил», — написала Водонаева в своих соцсетях.Разобраться в ситуации Алена попыталась в ГБУ «Жилищник», куда обратилась за актом о затоплении для суда. Там ей сообщили, что в её подъезде проводится капитальный ремонт силами подрядчика — ГБУ «Автомобильные дороги Юго-Западного административного округа».
Рабочие, по словам сотрудников «Жилищника», просто подключаются к квартирам и воруют электричество. Водонаева заявила, что намерена добиваться справедливости через суд.