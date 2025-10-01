Водонаева рассказала, как во время капремонта коммунальщики подключились к её счетчику

01 октября 2025, 13:28

Алёна Водонаева обвинила коммунальщиков в воровстве электричества из её квартиры

Алёна Водонаева (Фото: Instagram* / @alenavodonaeva)

Телеведущая и блогер Алёна Водонаева вступила в конфликт с коммунальными службами после того, как обнаружила ряд нарушений в своей московской квартире в Хамовниках. Об этом она сообщила в соцсетях.





По словам Водонаевой, за последние месяцы её жилье неоднократно страдало от затоплений, а теперь к этому добавилось еще одно — кража электроэнергии.



Как утверждает Алена, все началось во время её двухмесячного отсутствия в столице. Квартира пустовала, но счета за электричество приходили как при активном потреблении.





«Меня не было в Москве 2 месяца (вы это видели), Богдан был со своим отцом всё лето, тоже путешествовал. Мама приходила в квартиру на Саввинской оплачивать счета за коммуналку. И не могла понять счета за электричество, в квартире никто не жил», — написала Водонаева в своих соцсетях.