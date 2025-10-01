Достижения.рф

Появились новые подробности о состоянии матери Сергея Жукова

Мать Сергея Жукова находится в больнице с нарушением мозгового кровообращения
Состояние матери музыканта Сергея Жукова Лилии стабилизировалось. Об этом сообщает издание SHOT.



Лилия отметила, что чувствует себя хорошо и быстро восстанавливается. Врачи планируют выписать её в ближайшее время. Находясь в больнице, женщина поддерживает связь с детьми и внуками по телефону.

Сообщается, что у матери солиста поп-группы «Руки Вверх!» диагностировали вертебро-базилярную недостаточность. Это нарушение кровообращения в задних отделах головного мозга. Сергей Жуков лично доставил маму в медицинское учреждение, когда ей стало плохо.

Лилия Жукова проживает в Димитровграде Ульяновской области, но регулярно приезжает к сыну в Москву, где помогает с внуками. После выписки из больницы женщине необходимо контролировать своё здоровье и, если потребуется, принимать лекарственные препараты.

