Айза-Лилуна Ай прокомментировала знакомство с новой девушкой Гуфа
Похоже, Айза-Лилуна Ай устала от постоянных вопросов о Гуфе и его новой девушке, поэтому решила ответить сразу на самые популярные. В своём Telegram-канале она сообщила, что лично не знакома с нынешней избранницей рэпера, хотя слышала о ней.
Айза отметила, что знает о девушке только то, что она талантливая певица и хорошая девушка, пообещав позже поделиться более подробной информацией.
Также блогер рассказала, что по-прежнему часто общается с Гуфом. По её словам, он собрал для их сына Сэма мешок вещей, которые малы или больше не носит.
Айза подчеркнула, что это помогает экономить, поскольку ребёнок быстро растёт и постоянно покупать новое дорого.
