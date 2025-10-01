Айза-Лилуна Ай прокомментировала знакомство с новой девушкой Гуфа

01 октября 2025, 15:31

Айза-Лилуна Ай сообщила, что не встречалась с избранницей бывшего мужа

Айза-Лилуна Ай (Фото: Instagram* / @aizalovesam)

Похоже, Айза-Лилуна Ай устала от постоянных вопросов о Гуфе и его новой девушке, поэтому решила ответить сразу на самые популярные. В своём Telegram-канале она сообщила, что лично не знакома с нынешней избранницей рэпера, хотя слышала о ней.