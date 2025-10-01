Достижения.рф

Айза-Лилуна Ай прокомментировала знакомство с новой девушкой Гуфа

Айза-Лилуна Ай сообщила, что не встречалась с избранницей бывшего мужа
Айза-Лилуна Ай (Фото: Instagram* / @aizalovesam)

Похоже, Айза-Лилуна Ай устала от постоянных вопросов о Гуфе и его новой девушке, поэтому решила ответить сразу на самые популярные. В своём Telegram-канале она сообщила, что лично не знакома с нынешней избранницей рэпера, хотя слышала о ней.



Айза отметила, что знает о девушке только то, что она талантливая певица и хорошая девушка, пообещав позже поделиться более подробной информацией.

Также блогер рассказала, что по-прежнему часто общается с Гуфом. По её словам, он собрал для их сына Сэма мешок вещей, которые малы или больше не носит.

Айза подчеркнула, что это помогает экономить, поскольку ребёнок быстро растёт и постоянно покупать новое дорого.

