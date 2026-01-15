Молодая дочка Гогунского отменила сольный концерт из-за серьёзной травмы матери
Молодая блогер и певица Milana Star (настоящее имя — Милана Маирко) отменила сольный концерт, запланированный на конец февраля, из-за серьёзной травмы её матери Ирины. Об этом артистка написала в своём личном блоге.
Милана объяснила, что её матери требуется длительное восстановление и покой, а она сама должна быть рядом в этот период. Более того, мама певицы является ее концертным директором, и организовать мероприятие в изначальном формате без участия Ирины Маирко будет затруднительно.
«Мы с мамой – одна команда, и мы вместе шли к этому концерту с самого первого дня. Каждая песня, каждый номер, каждая деталь – во всем этом есть ее колоссальный труд, поддержка и любовь. И я просто не представляю этот важный день без нее», — объяснила звезда.Певица пообещала вернуться к подготовке концерта с новой энергией после полного выздоровления матери. Она поблагодарила поклонников за понимание и объяснила, где можно оформить возврат билетов.
Напомним, что отцом Миланы является звезда сериала «Универ» Виталий Гогунский. Подробнее о творческом пути артиста и деталях его в личной жизни читайте в материале «Радио 1».