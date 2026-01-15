Молодая дочка Гогунского отменила сольный концерт из-за серьёзной травмы матери

15 января 2026, 03:13

Milana Star отменила предстоящий сольный концерт из-за серьёзной травмы матери

Milana Star/Милана Маирко (Фото: Telegram @milana_offi)

Молодая блогер и певица Milana Star (настоящее имя — Милана Маирко) отменила сольный концерт, запланированный на конец февраля, из-за серьёзной травмы её матери Ирины. Об этом артистка написала в своём личном блоге.





Милана объяснила, что её матери требуется длительное восстановление и покой, а она сама должна быть рядом в этот период. Более того, мама певицы является ее концертным директором, и организовать мероприятие в изначальном формате без участия Ирины Маирко будет затруднительно.



Milana Star/Милана Маирко с мамой (Фото: Telegram @milana_offi)

«Мы с мамой – одна команда, и мы вместе шли к этому концерту с самого первого дня. Каждая песня, каждый номер, каждая деталь – во всем этом есть ее колоссальный труд, поддержка и любовь. И я просто не представляю этот важный день без нее», — объяснила звезда.