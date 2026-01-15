Вадим Верник раскрыл, почему Игорь Золотовицкий скрывал от коллег свой диагноз
Несмотря на тяжелую болезнь, российский актер Игорь Золотовицкий скрывал свое состояние от коллег. Он продолжал работать, не желая вызывать сочувствие, рассказал «The Voice» заместитель художественного руководителя МХТ имени Чехова по связям с общественностью Вадим Верник.
Напомним, что ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий скончался 14 января на 65-м году жизни после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием.
Верник отметил, что Золотовицкий был бойцом по натуре и никогда не показывал, насколько ему трудно.
Из-за ухудшения здоровья актера театру пришлось отменить несколько спектаклей с его участием в ноябре и декабре 2025 года, однако Золотовицкий продолжал играть, когда ему становилось лучше.
«Это человек, который помогал всем, огромному количеству. Если у кого-то в театре были проблемы со здоровьем, все обращались к Золотовицкому, потому что знали, что он всем поможет. А себя спасти не смог», — сказал брат Игоря Верника во время интервью.Церемония прощания с народным артистом России пройдет 17 января на Основной сцене МХТ, после чего его похоронят на Троекуровском кладбище Москвы.