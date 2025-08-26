«Ещё учиться и учиться»: Киркоров высказался о легендарном возвращении Леонтьева

26 августа 2025, 11:14

Филипп Киркоров прокомментировал триумф Леонтьева

Валерий Леонтьев (Фото: Instagram* @valera_leontiev)

Певец Филипп Киркоров высказался о выступлении Валерия Леонтьева на фестивале «Новая волна» в Казани. Слова артиста приводит издание Super.ru.





Возвращение Леонтьева на сцену было встречено бурными овациями публики. Киркоров охарактеризовал певца как легендарного исполнителя и назвал его своим учителем. По словам певца, Леонтьев в очередной раз доказал, что является уникальным артистом, у которого есть чему поучиться.

«Это гениальный артист и гуру. И сегодня он доказал в очередной раз, что равных ему — нет. Мне у него ещё учиться и учиться», — признался Филипп.