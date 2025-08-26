«Ещё учиться и учиться»: Киркоров высказался о легендарном возвращении Леонтьева
Филипп Киркоров прокомментировал триумф Леонтьева
Певец Филипп Киркоров высказался о выступлении Валерия Леонтьева на фестивале «Новая волна» в Казани. Слова артиста приводит издание Super.ru.
Возвращение Леонтьева на сцену было встречено бурными овациями публики. Киркоров охарактеризовал певца как легендарного исполнителя и назвал его своим учителем. По словам певца, Леонтьев в очередной раз доказал, что является уникальным артистом, у которого есть чему поучиться.
«Это гениальный артист и гуру. И сегодня он доказал в очередной раз, что равных ему — нет. Мне у него ещё учиться и учиться», — признался Филипп.Следует отметить, что Валерий Леонтьев, проживающий в США, несколько лет назад объявил о завершении музыкальной карьеры. Его предыдущее выступление в России состоялось в ноябре 2024 года в Москве на юбилее композитора Игоря Крутого.
*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская.