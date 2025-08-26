Алёна Водонаева наложила «проклятие» на подписчицу, раскритиковавшую её пупок
Алёна Водонаева жестко ответила хейтерам на критику её пупка
Телеведущая Алёна Водонаева прокомментировала критику своей внешности в социальных сетях. Поводом для обсуждения стала фотография, на которой подписчицы обратила внимание на внешний вид пупка знаменитости.
В своём блоге Водонаева объяснила, что подобные комментарии поступают ей регулярно, и выразила мнение, что такие вопросы являются бестактными.
«Слушай, мордастая, тебе отвечу, потому что ты уже пятидесятая за день в комментариях (какие вы банальные и примитивные) спрашиваешь. У меня было 3 внематочные беременности за мою жизнь, соответственно 3 лапароскопии. Через пупок, поросёнок, понимаешь?» — написала телеведущая.Телеведущая эмоционально отреагировала на критику, пожелав комментатору и другим интересующимся этой темой никогда не сталкиваться с подобными медицинскими проблемами.
*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская.