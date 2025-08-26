Алёна Водонаева наложила «проклятие» на подписчицу, раскритиковавшую её пупок

26 августа 2025, 20:15

Алёна Водонаева жестко ответила хейтерам на критику её пупка

Алёна Водонаева (Фото: Instagram* @alenavodonaeva)

Телеведущая Алёна Водонаева прокомментировала критику своей внешности в социальных сетях. Поводом для обсуждения стала фотография, на которой подписчицы обратила внимание на внешний вид пупка знаменитости.





В своём блоге Водонаева объяснила, что подобные комментарии поступают ей регулярно, и выразила мнение, что такие вопросы являются бестактными.

«Слушай, мордастая, тебе отвечу, потому что ты уже пятидесятая за день в комментариях (какие вы банальные и примитивные) спрашиваешь. У меня было 3 внематочные беременности за мою жизнь, соответственно 3 лапароскопии. Через пупок, поросёнок, понимаешь?» — написала телеведущая.

