«Главный холостяк» сдался: 44-летний Пётр Рыков выбрал не ровесницу, а совсем юную дочь знаменитого папы — кто она и почему они вместе

Пётр Рыков

В Чите завершился XIII Забайкальский международный кинофестиваль. Главной сенсацией церемонии открытия стал первый совместный выход актёра Петра Рыкова и 23-летней Мирославы Михайловой — наследницы звезды фильма «Любовь и голуби» Александра Михайлова. Так пара подтвердила слухи о романе, впервые появившись на публике вместе. Свои чувства возлюбленные не прятали: оба выглядели расслабленными и по-настоящему счастливыми. Как начался их роман, почему свадьба пока не входит в планы и что они сами думают о разнице в возрасте, читайте в материале «Радио 1».



Что стоит за романом Мирославы и Петра

Первая встреча состоялась ещё в 2022 году на съёмочной площадке, но тогда ни о каком романе речи не шло. Мирослава состояла в браке, а Пётр был сосредоточен исключительно на работе. Позже они пересекались на том же фестивале, затем вновь работали вместе — и всё это время общение оставалось строго профессиональным. Настоящие чувства проснулись позже, уже после развода Мирославы. В семье дочери знаменитого артиста к разнице в возрасте давно относятся спокойно.

Мирослава Михайлова
Её мама, актриса Оксана Васильева, младше Александра Михайлова на 23 года, и этот союз оказался долгим и счастливым. Поэтому два десятка лет, которые разделяют Мирославу и 44-летнего Петра, для девушки — не препятствие, а всего лишь условность.

«Получается, пошла по стопам», — с иронией заметила девушка в интервью изданию «СтарХит».
Ни разница лет, ни публичность, которую Рыков прежде не любил выставлять на показ, не стали для него помехой. В Чите актёр вёл себя как свой: непринуждённо общался с родителями Мирославы, позировал фотографам и всем видом показывал, что давно стал частью этой семьи.

Почему влюблённые не спешат в ЗАГС

Хотя влюблённые и выглядят очень гармонично, говорить о свадьбе пока рано. Мирослава лишь недавно пережила развод, а сам Рыков признавался, что не привык форсировать события.

«Что же, из одной свадьбы в другую? Мирослава Александровна — молодой человек, жизнь впереди долгая», — с улыбкой заметил Пётр Рыков в интервью.
Сама Мирослава не скрывает: после непродолжительного брака, продлившегося всего девять месяцев, она сделала выводы.
Новые отношения с 44-летним артистом развиваются спокойно. По словам близких, позиция молодой актрисы после её расставания с однокурсником более чем сдержанна.

«Я поняла, что торопиться никуда никогда не нужно», — сказала Мирослава.

Чем заняты Пётр и Мирослава

Пётр Рыков, которого зрители знают по сериалам «Кордон», «Женский доктор» и «Злые люди», сейчас находится на пике карьеры. В начале 2026 года выпускник ВГИКа, родившийся и выросший в Великом Новгороде, с головой ушёл в работу. В плотном графике Рыкова сразу несколько громких премьер и новых проектов. Так, на экраны вышла военная драма «Литвяк» с его участием, а в конце весны 2026 года состоялась премьера сериала «Это не мой муж», где он исполнил одну из главных ролей.

Пётр Рыков
Кроме того, актёр появится в долгожданном продолжении комедии «Холоп 3». Что касается 23-летней Мирославы Михайловой, то она, как и её избранник, тоже связана с кино, но творческая биография молодой артистки пока складывается иначе. Дочь народного артиста России Александра Михайлова продолжает строить карьеру, постепенно выходя из тени знаменитого отца. Однако о новых громких проектах исполнительницы или наградах в 2026 году пока не сообщается.

Арсений Орлов

