«Главный холостяк» сдался: 44-летний Пётр Рыков выбрал не ровесницу, а совсем юную дочь знаменитого папы — кто она и почему они вместе
В Чите завершился XIII Забайкальский международный кинофестиваль. Главной сенсацией церемонии открытия стал первый совместный выход актёра Петра Рыкова и 23-летней Мирославы Михайловой — наследницы звезды фильма «Любовь и голуби» Александра Михайлова. Так пара подтвердила слухи о романе, впервые появившись на публике вместе. Свои чувства возлюбленные не прятали: оба выглядели расслабленными и по-настоящему счастливыми. Как начался их роман, почему свадьба пока не входит в планы и что они сами думают о разнице в возрасте, читайте в материале «Радио 1».
Что стоит за романом Мирославы и ПетраПервая встреча состоялась ещё в 2022 году на съёмочной площадке, но тогда ни о каком романе речи не шло. Мирослава состояла в браке, а Пётр был сосредоточен исключительно на работе. Позже они пересекались на том же фестивале, затем вновь работали вместе — и всё это время общение оставалось строго профессиональным. Настоящие чувства проснулись позже, уже после развода Мирославы. В семье дочери знаменитого артиста к разнице в возрасте давно относятся спокойно. Её мама, актриса Оксана Васильева, младше Александра Михайлова на 23 года, и этот союз оказался долгим и счастливым. Поэтому два десятка лет, которые разделяют Мирославу и 44-летнего Петра, для девушки — не препятствие, а всего лишь условность.
«Получается, пошла по стопам», — с иронией заметила девушка в интервью изданию «СтарХит».Ни разница лет, ни публичность, которую Рыков прежде не любил выставлять на показ, не стали для него помехой. В Чите актёр вёл себя как свой: непринуждённо общался с родителями Мирославы, позировал фотографам и всем видом показывал, что давно стал частью этой семьи.
Почему влюблённые не спешат в ЗАГСХотя влюблённые и выглядят очень гармонично, говорить о свадьбе пока рано. Мирослава лишь недавно пережила развод, а сам Рыков признавался, что не привык форсировать события.
«Что же, из одной свадьбы в другую? Мирослава Александровна — молодой человек, жизнь впереди долгая», — с улыбкой заметил Пётр Рыков в интервью.Сама Мирослава не скрывает: после непродолжительного брака, продлившегося всего девять месяцев, она сделала выводы.
Новые отношения с 44-летним артистом развиваются спокойно. По словам близких, позиция молодой актрисы после её расставания с однокурсником более чем сдержанна.
«Я поняла, что торопиться никуда никогда не нужно», — сказала Мирослава.